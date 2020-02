¿Tiene razón? Juan Hernández afirma que Miguel Herrera es el mejor DT en la historia del América

El ex defensor azulcrema elogió el trabajo de El Piojo

El América no ha arrancado el Clausura 2020 de la mejor manera, pues sufrió una dolorosa derrota de 3-1 frente a FC Juárez y un empate a cero goles con Xolos de Tijuana que la afición aún no puede olvidar. Sin embargo, pese a este inicio, Miguel Herrera sigue contando con el respaldo de una gran parte del Americanismo.

En entrevista para ESPN, Juan Hernández, defensa histórico de las Águilas, fue cuestionado sobre el desempeño de Miguel Herrera, y afirmó contundentemente que ha sido el mejor entrenador que ha tenido el América: “Miguel ha sido el mejor entrenador que ha tenido el América. Los números son fríos, los títulos que ha ganado tanto de Copa, Concachampions, Liga… Ha sido un entrenador importante, el equipo lo necesita, sabemos que es un tipo muy inteligente y apenas va iniciando el torneo”.

El ex defensor azulcrema agregó que el mal inicio de las Águilas se debe a la falta de pretemporada: “No tuvo tiempo para hacer una buena pretemporada, ahorita se están adaptando. No es justificación, pero tanto América como Monterrey han tenido un inicio difícil porque realmente es importante la pretemporada y ellos no tuvieron mucho tiempo para prepararse para el torneo”.

Miguel Herrera ha ganado 4 títulos con el América y es junto con Jorge Vieira y Raúl Cárdenas, el técnico más ganador en la historia del equipo.