Toni Costa recibe un feo comentario por besar a su hija Alaïa en la boca 

Una usuaria de la red tildó el beso entre padre e hija como "cochino", y el futuro esposo de Adamari López no dudó en responder

Toni Costa compartió ayer una fotografía en la que aparece recibiendo los cuidados y mimos de su hija Alaïa en Instagram. En una de las instantáneas compartidas por el coreógrafo español, éste recibía el beso de la menor en la boca.

Una usuaria de la red comentó la imagen describiendo la acción del beso entre padre e hija como “cochina”:

“Adamari eso que haciendo la niña no es bello el podrá ser su papá pero eso es cochino se puede enfermar la niña tantas enfermedades que hay ..enséñale que eso no se hace no parecen adultos por Dios que les pasa carajo 😩”.

El mensaje llegó a los ojos de Toni Costa quien no dudó en contestar:

“Deja de decir tonterías por Dios! 🙈 Tengo 36 años y sigo besando a mis padres en la boca, si usted no lo hace bien por usted pero no puede decirnos cómoo educar a nuestra hija, y lo único cochino tiene su mentalidad sobre algo así, por favor! Feliz día señora.”.

Aquí la imagen que suscitó la polémica.

El futuro esposo de Adamari López obtuvo mayoritariamente el apoyo del público.