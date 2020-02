¡Últimatum para Rodolfo Pizarro! El futbolista sólo tiene unas horas para cerrar su fichaje con el Inter de Miami

En caso de que este miércoles o jueves no haya un depósito para Rayados, el jugador seguirá en Monterrey

En cuestión de horas terminará la novela de Rodolfo Pizarro, ¿habrá final feliz? Muy pronto lo sabremos. Y es que Rayados ya le puso fecha límite al supuesto fichaje que el jugador pretende cerrar con el Inter de Miami.

Rayados de Monterrey pone ultimátum a Rodolfo Pizarro. El jugador mexicano tendría que resolver su situación ante la posible salida que tiene al Inter Miami FC en la MLS y su plazo es hasta el 6 de febrero.

Mientras Rodolfo Pizarro tenga posibilidad de emigrar a otro club no puede jugar en Rayados, ya que de hacerlo, automáticamente se quedaría un torneo más en la Liga MX por reglamento. Para Monterrey es una pieza clave, por lo que no pueden prescindir de él durante más jornadas, así que la directiva le dijo que si no cierra su contrato este jueves 6 de febrero, se quedará en el club, al menos hasta el próximo mercado de verano.

"No hay ningún cambio, la postura es la que ya conocen (que se pague la cláusula), decidimos que no haga el viaje (a Aguascalientes), dos días para que se pueda resolver esta situación, todavía no es un hecho su salida", Duilio Davino sobre Rodolfo Pizarro. pic.twitter.com/hU6PPCGNHz — DLPTLV (@dlptlv) February 4, 2020

“No viaja porque le dimos dos días a ver si arreglaba este problema, si no llega nada el jueves, se presenta en León. Le damos dos días para ver si se puede ya terminar esto, si no el jueves llega allá a León”, explicó el presidente del equipo, Duilio Davino.

“Yo ya no tengo nada que ver, lo están viendo los abogados, esperemos a ver si se hace el famoso depósito o no”, finalizó.