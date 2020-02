Viajó desde Rusia solo para conocer a Aracely Arámbula

View this post on Instagram

Una hermosa sorpresa desde Rusia !!! 🙏🏻✨💃 que bonito se siente que mi trabajo llegue a este país tan querido y aunque lejos pero muy cerca de mi corazón 🙏🏻✨♥️ gracias Natalia bella por recorrer tantos Km para estar presente en el arranque de mi gira en Puebla GRACIAS 🙏🏻✨ que afortunada me siento de poder lograr este cariño 🙏🏻✨🍀💃🎊🎭 a través de mis telenovelas , ahora series y también con el teatro 🎭🙏🏻😘 que gusto Naty bella tenerte en Mexico gracias y buen viaje 🙏🏻✨🍀🎊♥️😘 mi cariño siempre bendiciones hasta Rusia