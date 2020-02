Abandonan a un perro en el altar de una iglesia con una nota desgarradora que se hace viral

La situación del animal y su dueño, que escribió una desgarradora nota, ha conmovido el corazón de muchas personas

La vida a veces nos pone a prueba y, en situaciones desesperadas, no se puede optar más que por tomar medidas extremas.

Es lo que le pasó a un hombre, que se ha visto obligado a separarse de su mascota.

No sabía qué hacer, así que cuando vio que una iglesia en Blackpool, Inglaterra, estaba abierta 24 horas, decidió dejar ahí, frente al altar, a su amado perro.

Al día siguiente por la mañana, el personal encontró al animal profundamente triste. El perro iba a acompañado de una nota.

“Por favor, encuentren un bonito hogar para él”, había escrito el dueño a modo de ruego.

El animal no lleva ningún collar identificativo y tampoco estaba su nombre escrito en la nota, por eso las personas que lo encontraron en la iglesia decidieron bautizarlo como ‘Cracker’.

La nota completa ha roto el corazón a muchas personas, después de ser publicada en medios y redes sociales.

“Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para él. La vida me ha dado golpe y no puedo imaginar que él esté a la intemperie conmigo, pasando frío y hambre. Tiene un carácter plácido, amigable y amoroso. Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden expresar. Te amo y lo siento muchísimo”, decía la nota.

Desde la iglesia de Blackpool llamaron a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, y rápidamente acogieron a Cracker hasta que apareciera su hogar definitivo.

“Es muy triste leer la nota y ver cuánto lo amaba el dueño anterior”, expica Will Lamping, portavoz de la protectora de animales.

Muchas personas se han interesado por adoptar a Cracker, pero la a asociación espera que el dueño vuelva a recoger a su querido amigo para evitar la desgarradora separación.

Además, se han ofrecido a ayudar tanto al hombre como a su perro a superar las dificultades económicas.