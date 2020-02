¿Cuáles son los alimentos ricos en fitoestrógenos para incluir en tu dieta?

Los alimentos ricos en fitoestrógenos deben ser consumidos de manera natural

Si quieres que tu salud perciba los beneficios provenientes de los fitoestrógenos, has de incluir en tu dieta alimentos de origen vegetal. Y si no conoces alimentos de este tipo que tengan una alta fuente de fitoestrógenos, el siguiente apartado te será de mucha utilidad.

Alimentos ricos en fitoestrógenos

El portal Webconsultas, indica que la soja y sus derivados son una fuente rica en fitoestrógenos. Algunos de estos derivados son el tofu y la bebida de soja que, para aprovecharla al máximo, es recomendable consumirla en su formato 100% vegetal y sin la inclusión de transgénicos.

Con el consumo de legumbres puedes obtener una buena cantidad de fitoestrógenos. Algunas legumbres comunes son los garbanzos, lentejas, habas y guisantes, por lo que cuentas con varias opciones para incluirlas en tu dieta.

Los brotes de alfalfa son otra fuente importante de fitoestrógenos. Estos brotes pueden encontrarse en ensaladas, o se pueden incluir en algunas guarniciones, sándwiches, o cremas.

Y uno de los múltiples nutrientes que se encuentran en las espinacas son los fitoestrógenos, específicamente las isoflavonas. La espinaca puede prepararse de muchas formas, por lo que puedes absorber las isoflavonas de diversas maneras.

Ciertas hierbas aromáticas aportan fitoestrógenos, como el tomillo y el regaliz. Puedes incluirlas como condimento para las comidas que conformen tu alimentación.

Las semillas naturales son una fuente muy rica en fitoestrógenos, y cumplen también un rol importante en la producción natural de estrógenos comunes. Se recomienda consumirlas después de dejarlas en agua, ya sea masticándolas o después de molerlas para absorberla apropiadamente.

La mejor forma de consumir todos estos alimentos es de manera natural, sin cocinar, o cuando estén germinados. Este consejo va dirigido especialmente a las legumbres, que deberían ser remojadas en agua desde la noche anterior en caso de que quieras preparar un guiso.

Aunque no son los nutrientes más reconocidos, los fitoestrógenos te brindan beneficios que no puedes dejar de lado, así que, si quieres incluirlos en tu dieta para conocer cuáles son, no pierdas tiempo y consulta con un nutricionista.