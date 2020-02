En cuántas categorías se dividen los vuelos

¿Sabes que los viajes se dividen en tres tipos?

Seguramente, escuchas por todos lados que la diferencia entre las categorías de viaje, pero no conoces la verdadera diferencia entre todos. Bueno, de inicio, debes saber que no importa qué asiento compres, lo importante es llegar a tu destino; no obstante, las diferencias podrían hacer más o menos cómoda tu estadía e, inclusive, tu cartera.

Clase económica

Es la más básica y la que más usamos. Aunque es un vuelo relativamente barato, los asientos siempre son cómodos y, dependiendo la hora, la fecha y duración del vuelo, te dan un refrigerio (fruta, bebidas, botanas, etc.). Además de que, por lo general, hay video y audio.

Clase ejecutiva

Este tipo de vuelo es para personas que quieren aún más comodidad, además hay más beneficios en cuanto a los alimentos. También hay bar, cafetería y, en algunos aeropuertos y aviones, hay duchas para refrescarte antes o después de un viaje.

Además de garantizar un servicio de exclusividad y privacidad, es un verdadero lujo. Existen salas de espera VIP, asientos con tecnología moderna y hasta camas; así como restaurantes y otras comodidades.

Ahora que conoces las diferencias, ¿cuál crees que sea la mejor forma de viajar y que sea barato, adecuado y necesario?

