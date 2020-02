Leonardo Aguilar vuela con alas propias

El hijo de Pepe Aguilar ofrecerá su primer concierto sin la presencia de algún miembro de su familia sobre el escenario

Leonardo Aguilar tiene sobre sus hombros el peso de dos grandes –pero muy grandes– cantantes mexicanos: su abuelo, el fallecido Antonio Aguilar, y su padre, Pepe Aguilar. Ambos intérpretes tienen una historia brillante en el mundo de la música regional mexicana, pero esto, lejos de amedrentar a Leonardo, es lo que le da más bríos para continuar con su incipiente carrera.

“Sí es difícil, pero desde chico me han dado la libertad de tener mi propia voz”, dijo el artista en una conversación telefónica reciente. “No me he sentido atrapado, y al contrario, aunque es un peso grande, me gusta porque me motiva”.

Leonardo, de 20 años, comenzó su carrera musical cuando era todavía era un niño. Y fue hasta hace unos meses cuando solía presentarse al lado de su padre, uno de los intérpretes de música ranchera y de pop más venerados de México. Pero ahora llegó el momento de volar con sus propias alas, algo que hará este sábado cuando comparta el escenario de The Soraya con Luis Coronel, un intérprete de música regional mexicana que debe su popularidad a las redes sociales.

“Será la primera vez que tendré a un público para mí solo”, dijo Leonardo en alusión a su primer show sin la compañía de alguno de los Aguilar, porque solía ir de gira con, además de su padre, su hermana menor, Ángela, de 16 años, quien también está comenzando a ofrecer shows como solista.

Para esa noche, Leonardo planea llevar consigo su instrumento favorito: su guitarra. O más bien, sus guitarras, porque tiene pensado tocar varias durante el concierto, algo que no puede hacer con tanta frecuencia porque no es fácil viajar con varios instrumentos, dijo. Pero como vive en Los Angeles, no será complicado subir a su auto sus instrumentos y conducir al teatro.

“Voy a enseñar quién soy yo”, advirtió, porque lo que menos quiere es que se piense que es un artista improvisado, o que está usando el nombre de su papá para progresar en su carrera. “Yo encontré una parte de mí en la guitarra”.

Acerca de la dinámica del show del sábado, Leonardo dijo que tanto Coronel como él tendrán el mismo tiempo sobre el escenario, y que tienen planeado hacer un dueto en algún momento del show. Solo adelantó que interpretarán un corrido “muy famoso” de Antonio Aguilar, del que no reveló el nombre.

También habrá canciones de “Gallo fino”, el disco con el que debutó como artista en 2016 y con el que obtuvo dos nominaciones al Latin Grammy.

Sin embargo, presentar “Tu méndigo recuerdo”, un sencillo del que será su próximo disco, es lo que lo tiene más emocionado porque es una canción que él mismo compuso, basada en una experiencia personal.

“Compongo mucho sobre lo que he vivido”, dijo. Pero cuando se le cuestiona si hay alguna chica que no quisiera salir con alguien como él, respondió que efectivamente, “hay muchachas en la prepa que rompen el corazón”.

En detalle

Qué: Leonardo Aguilar y Luis Coronel en concierto

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $31 a $87

Informes: (818) 677-8800 y thesoraya.org