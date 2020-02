¡Termina la novela! Bob Arum revela que no habrá “Canelo”-Murata

Las opciones más fuertes para el tapatío son Billy Joe Saunders y Callum Smith

El promotor Bob Arum aseguró que no habrá pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Ryota Murata para el mes de mayo, pues no se ha llegado a un acuerdo y las negociaciones se han caído. Sin embargo, reveló que no todo está perdido, porque intentará hacerla para fin de año.

Así lo reveló el periodista de Sports Illustrated, Chris Mannix, quien publicó en su cuenta de Twitter una plática que tuvo con el CEO de Top Rank.

“Bob Arum, co-promotor de Ryota Murata, me dijo que Murata-Canelo en Japón había muerto para la primavera, pero hay esperanzas de que un acuerdo pueda resucitarse más adelante en el año”, escribió el reportero.

Se especula que la única manera de que se vuelva a entorpecer el duelo entre el nipón y el tetracampeón del mundo mexicano, es que éste último se mida a Gennady Golovkin en septiembre. Mientras tanto, para mayo siguen sonando los nombres de Billy Joe Saunders y Callum Smith.