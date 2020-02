Un jugador del Barcelona, acusado de causar daños en una casa rentada ¡por más de 200 mil dólares!

Samuel Umtiti estuvo en el juzgado y aseguró que él "no hizo los destrozos"

El defensa del Barcelona, Samuel Umtiti, negó haber destrozado una vivienda de alquiler en la ciudad condal y haber causado unos daños en la misma por los que su propietaria le reclama más de $200 mil dólares.

El central del Barcelona, Samuel Umtiti, de 26 años, no pudo viajar la mañana de este jueves con sus compañeros a Bilbao. Tenía cita en los juzgados, acusado como está por daños en un chalé calculados en 183.000 euros. https://t.co/HqmXgM7o6Y — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) February 6, 2020

Durante el juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Esplugues de Llobregat, Umtiti declaró como acusado por unos desperfectos causados en su antigua casa de alquiler, en la cual vivió sin compañía alguna hasta el 3 de diciembre de 2018.

La dueña quedó descontenta con el estado en que el jugador dejó el inmueble, ya que había desperfectos en diferentes puntos de la casa, en especial en la piscina y el parqué, por los que reclama un total de 183.000 euros, equivalente a poco más de 200 mil dólares.

El internacional francés negó rotundamente ser el responsable de los destrozos encontrados y mencionó que el único deterioro que conoce es “el normal” de cualquier persona en el día a día de una casa que utiliza como domicilio habitual.

El último quebradero de cabeza para Josep María Bartomeu se llama Samuel Umtiti https://t.co/50LNvNNRBr — El Confidencial (@elconfidencial) February 6, 2020

“Yo no he hecho ninguna fiesta”, afirmó Umtiti para defender que los desperfectos en la vivienda no los había provocado ni él ni tampoco nadie de su entorno.

A preguntas del abogado de la acusación sobre las presuntas manchas de alcohol que aparecieron en el interior del inmueble, el defensa del Barcelona reiteró que desconoce su origen, ya que no bebe alcohol.