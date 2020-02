Joven filipino les regala una mansión a su pobre familia adoptiva

Una historia de éxito, superación, agradecimiento y amor a la familia

Foto: Expect Best / Pexels

Jayvee Lazaro Badile II es un joven de 29 años originario de Bocaue, Bulacán en Filipinas que cuando era un niño quedó desamparado, quedando al cuidado de una pareja de muy bajos recursos económicos que lo adoptó.

Nanay y Tatay, como Jayvee llama a sus padres adoptivos, ya tenían dos hijos cuando lo acogieron en su hogar donde, por si fuera poco, vivían otras cinco familias más, aunque las carencias y dificultades “nunca fueron un impedimento para vivir rodeados de amor”, contó el joven en Facebook.

Por casi tres décadas, la familia vivió en una casa pequeña y a medio construir, ubicada en uno de los barrios más pobres de la ciudad.

“Como no podíamos pagar nos cortaban la luz, no había suministro de agua y el baño no funcionaba”, escribió el agradecido hijo para anunciar que estaba por darles una magnífica sorpresa a sus papás: regalarles una mansión.

La vivienda es de tres pisos con siete habitaciones, cada una con baño propio, suficiente espacio para que puedan vivir 28 personas con todas las comodidades. Una gran sala de estar, techos altos y una terraza completan la lujosa residencia que Jayvee construyó durante años para que su familia pudieran tener una mejor calidad de vida.

Además, por si no fuera más que suficiente, el joven cumplió su promesa de llevar a Nanay y Tatay a conocer el mundo realizando un viaje en el que recorrieron: Nueva Zelanda, Australia, Dubai, entre otros lugares.

La historia de este exitoso empresario ha cautivado a varias personas en el mundo que no sólo se han hecho virales las imágenes de sus regalos y paseos, sino un par de postales donde se puede observar cómo es que Jayvee y su familia festejaron humildemente la navidad en 2012 y cómo lo hicieron ahora en 2019.