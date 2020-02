¡Prohibido volver a las canchas pronto! Los médicos sentencian a Nico Castillo

El delantero chileno tendrá que cuidarse al máximo tras su operación

El pasado 30 de enero, el América dio a conocer que Nico Castillo fue operado de una trombosis que apareció después de una cirugía que tuvo en el tendón del recto femoral y gracias a la veloz actuación de los doctores, este problema no pasó a mayores.

Tras una semana en terapia intensiva, el delantero chileno pasó a terapia intermedio, donde seguirá con un tratamiento específico de anticoagulantes y en observación de los doctores quienes advirtieron a Nico que tiene prohibido volver a las canchas.

De acuerdo a información de Récord, los médicos le han recomendado a Castillo no hacer esfuerzos, tomar su recuperación con calma y resignarse a no practicar actividad física, pues no se recomienda practicar ejercicio mientras se tomen anticoagulantes. Además de arriesgarse a una lesión ósea o muscular.

Por otro lado, Nico deberá seguir una dieta rigurosa, donde está prohibido consumir bebidas alcohólicas, fumar o recurrir a suplementos alimenticios o vitamínicos, excepto si son recomendados por los doctores.

Castillo estará bajo supervisión médica varias semanas y el peor escenario posible sería un retiro definitivo de las canchas.