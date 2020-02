‘Que tenga cuidado’: Advierten a Vanessa Claudio sobre La Venenosa Sandoval de ‘Suelta la Sopa’

Los fans le dan sugerencias a la nueva conductora de Telemundo

Vanessa Claudio entró por primera vez al set de “Suelta la Sopa“, lugar que será su nueva casa tras la salida de Verónica Bastos. La presentadora estuvo en el programa este viernes antes de su incorporación de lleno el próximo lunes 10 de febrero.

Tras color el video de su llegada al show de Telemundo, los fans le lanzaron advertencias sobre la que ahora será su nueva compañera, Carolina “La Venenosa” Sandoval.

“Esta va a salir del chongo con Carolina, ya verá”, predijo uno de los fans. “Ahora la venenosa va a temblar con la llegada de esta mujer. Vanessa Claudio, cuídate mucho de esa anaconda que es la venenosa”, otro fan agregó. “Saquen del programa a Sandoval. Como les gusta tenerla haciendo lo más vulgar que ella hace, abrir su bocota”, otro admirador del programa dijo.

“Claudia no te juntes mucho con Carolina, ella es una mujer que no te aportaría nada bueno”, fue otro de los comentarios. “Vamos a ver si Carolina hace de las suyas con la bella Vanessa, ella no es dejada”, anotó otro seguidor. “Que tengan Cuidado con la Venenosa Sandoval”, también se pudo leer entre los comentarios.

“Suelta la sopa” se transmite de lunes a viernes a la 1pm/12c por Telemundo.