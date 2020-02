¡Se calentó! Jugador de Chivas arremetió contra el arbitraje por ayudar a Tigres

Jesús Molina aseguró que los silbantes están perjudicando al 'rebaño'

La derrota ante Tigres pegó fuerte en Chivas y es que se llevaron tres goles en el ‘Volcán’, uno de ellos gracias a un polémico penal sobre André-Pierre Gignac que puso el 2-0 a favor de los ´felinos’.

Sobre el tema habló Jesús Molina quien provocó la pena máxima y que además fue amonestado en la jugada. El jugador se mostró muy molesto con el arbitraje de Fernando Hernández ya que a su parecer no existía la falta y la decisión fue rigorista: “Con impotencia porque era un partido ganable. Tigres nos ganó merecidamente, pero también creo que el arbitraje no fue nada bueno. Tigres no necesita ayudas. Si todos los contactos se van a marcar como penal, entonces es foul de Gignac antes, él me da un jalón antes y luego un contacto mínimo que fue el mío. Hoy le ganó el ambiente, la gente, me voy molesto conmigo mismo y con el equipo”.

“Tigres no necesita de ayudas”

Jesus Molina molesto con el arbitraje 👊 pic.twitter.com/poFTD2sfE7 — alexmtz⚽️ (@alexmtz8603) February 9, 2020

De igual forma, el capitán de las Chivas comentó que hay una consigna en contra del equipo porque les han marcado mal en este y otros partidos, como el de la jornada 4 ante Atlético San Luis: “A Chivas nos están cargando en contra, los penales que nos han marcado a favor nuestro es porque han sido penales, los que nos marcan en contra creo yo que no son. En San Luis con Madueña, un penal inexistente y ahora este penal que se lo inventa. Me voy caliente por esa situación”.

"Era un partido ganable. El arbitraje no era nada bueno. Tigres no necesita de los árbitros. "Si todos los contactos se van a marcar, entonces hay falta de Gignac antes", Jesús Molina, quien acepta que el arbitraje influyó.@SentidoDepMX pic.twitter.com/mTrz2p6d2r — Juan Rodríguez (@_juannrdz) February 9, 2020

Por último, Molina pidió a la cabeza de la Comisión de Arbitraje para que se tomen cartas en el asunto sobre los errores que están cometiendo los silbantes: “Del arbitraje no me gusta hablar porque son humanos y se equivocan, pero el encargado de los árbitros tiene que empezar a poner cartas en el asunto porque no se trata de perjudicarnos siempre”.