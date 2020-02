El gesto que tuvo Gabriel Soto con reportera que podría tambalear su relación con Irina

View this post on Instagram

El actor mexicano Gabriel Soto, regresó a Peru para promocionar su nueva gira teatral “Cleopatra metió la pata”, proyecto en el que el recordado galán de telenovelas es protagonista. Como parte de la promoción, el intérprete fue entrevistado por Karen Schwarz en el programa “Mujeres al mando”. El mexicano habló sobre su papel en la obra en la que también participa la talentosa Ninel Conde; sin embargo, durante la entrevista con la pareja de Ezio Oliva, tuvo inesperada accion con la presentadora de Latina…. y cómo se ve en el video le toco la pierna ,al darse cuenta Gabriel rápidamente reacciona y quita la mano En su defensa, Karen Schwarz solo atinó a reírse, mientras que la popular ‘Chinita’ adujo que los productores son bien meticulosos. “Nunca los había tan detallistas a ustedes, que fijones. Hay confianza, por qué son mal pensados". “Candelero eres, candelero eres . ¡Qué te pasa Kumar! Yo ya dije: ‘los amigos de mis amigos, son amigos’. Se equivocó, pensó que era el ‘botón rojo’. Quizá fue la emoción del momento, no pasó nada. Un gesto de amabilidad”, manifestó la conductora de “Mujeres al mando”.