Quién es la mujer que eligió Brad Pitt para acompañarlo a los premios Oscar 2020

El actor sorprendió a todos y eligió a alguien muy especial como acompañante en la ceremonia

Brad Pitt suele acaparra todas las miradas cada vez que entra a cualquier lugar. Y una ocasión tan importante como los premios Oscar 2020 no iba a ser la excepción. Los flashes apuntaron al protagonista de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ desde que llegó a la red carpet -donde posó solo y muy sonriente para los fotógrafos-, hasta que se sentó en la primera fila del Dolby Theatre, en donde las cámaras detectaron a la mujer que lo acompañó a la gala: Cynthia Pett- Dante, su mánager histórica.

Cada vez que Pitt se acerca de alguna manera a Jennifer Aniston, la fantasía de una reconciliación vuelve a reavivarse. Aunque hayan pasado quince años desde su separación, siguen siendo un recuerdo dorado de Hollywood. Tras los recientes guiños de cariño en los premios SAG, fue inevitable que muchos especularan que el actor podía sorprender a todos asistiendo a los Oscar junto a su expareja. Sin embargo, una vez más, el deseado reencuentro no se concretó.

El actor fue el primero en subir al escenario para recibir su premio como mejor actor de reparto por su interpretación en ‘Once Upon a Time in Hollywood’, y su abrazo con Leonardo Di Caprio no pasó inadvertido por las cámaras. En la primera fila del Dolby Theatre, Di Caprio estaba sentado junto a su novia -la argentina Camila Morrone- y justo al lado de Pitt había otra mujer rubia. Muchos pensaron que la misteriosa mujer sería la madre del actor, pero no fue el caso.

Ningún lazo familiar los une, pero sí una larga lista de anécdotas y experiencias juntos: Pett-Dante es la manager del actor desde 1988: ella lo acompañó en su divorcio de Aniston -tras siete años de relación-, fue testigo de su romance con Angelina Jolie, y también de su separación. A su vez, fue un gran apoyo para el actor en su lucha contra las adicciones.

Pett-Dante también es productora y copropietaria de la compañía de gestión de talentos Brillstein Entertainment Partners, a través de la cual representa a otras reconocidas celebridades como Courtney Cox -una de las mejores amigas de Aniston-, Elizabeth Olsen y Rami Malek. De esta manera, Pitt eligió a la mujer ideal como acompañante: su mánager, quien se mueve como pez en el agua en el mundo hollywoodense.