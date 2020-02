Cómo informar una intoxicación por alimentos

Si te enfermaste por una intoxicación alimentaria, puede ser difícil que pienses en algo que no sea ir corriendo al baño. Pero, tan pronto como puedas, vale la pena que informes a los funcionarios de salud que sospechas que algo que comiste te enfermó. Es posible que puedan rastrear la enfermedad hasta los alimentos que compraste en un restaurante o en una tienda de comestibles.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1 de cada 6 estadounidenses anualmente se enferma por bacterias o virus dañinos que se encontraban en los alimentos. Eso es mucho más que la cantidad de enfermedades reportadas. Si más personas informan a sus médicos, al departamento de salud local o a las agencias federales de salud que tal vez comieron alimentos contaminados, aumentaría la posibilidad de que los funcionarios puedan tomar medidas para proteger a los consumidores en tiempo real y en el futuro.

“Informar ayuda a los CDC y otras agencias a identificar alimentos contaminados y eliminarlos del comercio, y a monitorear enfermedades”, dice James E. Rogers, PhD, director de inocuidad alimentaria e investigación en Consumer Reports. “También les ofrece más información con potencial para ayudarlos a descubrir cómo se contaminó la comida en primer lugar”.

Si crees que una comida te enfermó, aquí te decimos lo que necesitas saber sobre cuándo comunicarte con tu médico y agencias de salud.

Señales de intoxicación alimentaria

Los vómitos y la diarrea son parte de la mayoría de las intoxicaciones alimentarias, pero también pueden ser una señal de que has contraído un virus estomacal de alguna otra manera, como tocar una superficie contaminada con la mano y luego tocarte la boca.

Los virus como el norovirus pueden propagarse a través de los alimentos, pero también se transmiten fácilmente cuando las personas infectadas tocan las manijas de las puertas o los mostradores en una cocina. Algunas otras formas de intoxicación alimentaria, como las causadas por bacterias, incluyendo E. coli O157, salmonella y Campylobacter, pueden propagarse de persona a persona, pero los casos más frecuentes son causados por alimentos contaminados.

Sin importar la causa, la intoxicación alimentaria puede ser bastante grave y requerir tratamiento.

La diarrea con sangre puede indicar un caso grave de intoxicación alimentaria. “Si hay sangre en las heces, debes comunicarte con tu médico tan pronto como lo notes”, dice Rogers.

Según los CDC, otros síntomas por los que debes ir de inmediato al médico incluyen fiebre alta (más de 102 °F); vómitos frecuentes que imposibilitan retener líquidos; señales de deshidratación (poca o ninguna micción, mareos al estar de pie o resequedad en garganta y boca debido a que no puedes retener los líquidos) o diarrea que dura más de 3 días.

Obtener tratamiento médico de forma temprana es especialmente importante para personas muy jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados, ya que una intoxicación alimentaria los pondría en grave peligro. En primer lugar, porque tienen mayor probabilidad de sufrir una intoxicación alimentaria y desarrollar problemas más graves.

Mantenerte hidratado es una prioridad. Si no puedes retener líquidos, intenta chupar trozos de hielo. La deshidratación provoca complicaciones, una de las más probables es el tipo de insuficiencia renal que puede ser causada por la E. coli O157. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH), lo que no debes hacer si tienes diarrea con sangre o fiebre es usar medicamentos antidiarreicos, a menos que tu médico lo indique. Hacerlo podría aumentar las posibilidades de complicaciones en algunos casos.

¿Qué te enfermó?

Si bien muchas personas suponen que lo último que comieron es lo que les causó los síntomas, esto no es necesariamente el caso. Los síntomas pueden presentarse en las primeras horas, pero el período de incubación promedio para las causas más comunes de intoxicación alimentaria es de unos pocos días. En algunos casos puede ser semanas después. Por ejemplo, en el caso de insectos como Listeria monocytogenes, que pueden causar una enfermedad rara pero mortal llamada listeriosis, se sabe que los síntomas aparecen desde el día de la exposición o incluso 70 días después de comer alimentos contaminados.

Si otras personas comieron lo mismo que tú y también se enferman, es probable que la comida que comieron todos sea la culpable, aunque también es posible que dos personas coman la misma comida y que solo una se enferme. La susceptibilidad a una intoxicación alimentaria varía de persona a persona, y algunas veces una porción de un alimento está contaminada con niveles más altos de bacterias o virus que otra.

También puedes verificar si alguien ha publicado un informe de una infección similar en iwaspoisoned.com, según Rogers. Si bien no hay garantía de que los informes de personas en el sitio sean precisos porque no se confirman con pruebas, el sitio ha identificado con éxito algunos brotes importantes ante reguladores federales o fabricantes de alimentos, dice.

Reportar un problema

Si recibiste tratamiento en un hospital o por un médico, lo más probable es que ellos informen su enfermedad a los funcionarios de salud, según sea necesario. Si fuiste al consultorio de tu médico de atención primaria, quizá quieras preguntarle si planea informar tu enfermedad y, si te dice que no, hazlo tú mismo. “Tomarte el tiempo para reportar tu caso podría ayudar a evitar que otras personas se enfermen”, dice Rogers, “y puede ayudar a mejorar la seguridad de nuestro sistema alimentario en general”.

El mejor lugar para comenzar es tu departamento de salud estatal o local, para que alguien allí pueda comenzar una investigación, especialmente si te enfermaste después de comer en un restaurante o no estás seguro de qué te enfermó. Healthfinder.gov mantiene una lista de departamentos de salud estatales, aunque algunas ciudades, como New York, tienen su propio departamento de salud. Informa a los investigadores si sospechas de un alimento en particular, pero incluso si no puedes determinar qué pudo haberte enfermado, vale la pena reportarlo. Los investigadores del departamento de salud pueden ayudarte a resolverlo si saben de casos similares en tu área.

Tu compañía de seguros de salud también podría tener un servicio de asistencia de enfermería o servicio telefónico al que puedes llamar para ayudarte a descubrir la mejor manera de informar tu enfermedad en particular.

Si sabes que tu enfermedad tuvo algo que ver con productos de carne y aves de corral, comunícate con el Departamento de Agricultura (USDA) a través de su línea directa gratuita al 888-674-6854 o en línea.

En el caso de enfermedades relacionadas con productos de origen ajeno a la carne, como pescado, productos agrícolas, huevos con cáscara (el USDA monitorea otros productos de huevo) o queso, comunícate con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) llamando al Coordinador de quejas del consumidor de tu distrito o descargando un formulario de informe y enviándolo por correo.

Cuanta más información puedas proporcionar, mejor. Por ejemplo, el sitio web del USDA enumera ciertas cosas que la agencia necesitará para comenzar una investigación, que incluye el recipiente original en el que venía la comida y cualquier parte que no hayas comido. También puede ser útil un recibo que muestre cuándo y dónde compraste la comida.

Así que, si bien es tentador deshacerse de cualquier alimento que creas que puede estar contaminado, como una caja de vegetales de hoja verde mixtos o un paquete de carne molida, si crees que reportarás tu enfermedad, guárdalos. Los funcionarios de salud pública pueden necesitar una muestra para detectar bacterias dañinas, dice Rogers. Colócalo en otro recipiente y etiquétalo para asegurarte de que nadie se lo coma. Sin embargo, desinfecta completamente tu refrigerador lo antes posible para evitar la contaminación cruzada.

