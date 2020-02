La serenata que le llevó Larry Hernández a las cocineras de Telemundo

View this post on Instagram

Que me enseña día a día que si vas por el mundo regando sonrisas y alegrías el té ve desde arriba y te devuelve todo en abundancia estas mujeres están desde muy temprano cocinándole a todo telemundo center y si pasas en la mañana o en la tarde tienen la Misma sonrisa y eso me llena de alegría ver personas en sus trabajos felices, DIOS ES MARAVILLOSO Y TIENE PLANES PERFECTOS PARA CADA UNO DE NOSOTROS CRÉANME 🙏