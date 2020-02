¡No quería estar pelón! El corte a la ‘Pep Guardiola’ de José Mourinho fue circunstancial

El DT del Tottenham explicó por qué terminó rapado

El fin de semana pasado, José Mourinho fue víctima de las bromas y memes de los usuarios de redes sociales, luego de que se hiciera público su nuevo look, estilo Pep Guardiola, es decir, con la cabeza afeitada; sin embargo, el DT del Tottenham ya reveló que el corte de cabello fue circunstancial, que no era el que tenía en mente cuando entró a la peluquería.

The Boss out walking on his New Hair Cut https://t.co/v8ERtk0wBa — JoseMourinho77News. (@MourinhoNews77) February 8, 2020

En dialogo con Sky Sports, ‘The Special One’ explicó el origen de su nueva apariencia: “A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no fue por eso, esta vez me quedé dormido. Me quedé dormido y cuando desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero que me cortase al uno, porque espero que me vuelva a crecer”, manifestó.

José Mourinho estuvo presente en el duelazo entre el Bayern Múnich y el Leipzig, ‘camuflajeado’ en las tribunashttps://t.co/73nbtbQJCp — Sopitas (@sopitas) February 9, 2020

Mourinho se dejó ver en público el domingo pasado en el Allianz Arena de Múnich, en el duelo entre el Bayern Múnich y el Red Bull Leipzig de la Bundesliga, para analizar a su próximo rival en Champions League, Los Toros Rojos, aunque fue de incógnito y no lució su nuevo corte, ya que lo cubrió con una gorra negra.