Rashel Díaz muestra los piernones en minifalda y se ve mucho más delgada

La conductora de Un Nuevo Día dirigió todas las miradas directo a sus esculturales piernas

La presentadora de Telemundo, Rashel Díaz, es portadora de una gran belleza sin embargo no siempre le atina al buen look. En esta oportunidad, literal “La bateó de home run” porque no sólo lució espectacular sino que el estilo y la ropa que usó la favoreció en verse más delgada.

El outfit estaba compuesto por una sexy falda muy corta dorada, una camisa de botones blanca, unos tacones color crema amarrados a los tobillos. En cuanto a su estilismo, llevaba el cabello recogido con un moño alto cosa que es muy rara en Rashel, ya que le encanta presumir su melena. Por último, el toque mágico se lo dieron unos aretes en forma de círculos grandes y dorados.

Aquí les dejamos otra foto de la hermosa Rashel acompañada por Larry Hernández, quien estuvo de invitado en Un Nuevo Día.