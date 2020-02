¡Se lo impone la directiva! Miguel Herrera no quiere a Ochoa como portero titular del América

Para el Piojo, Óscar Jiménez debería ser quien defienda el arco americanista

Guillermo Ochoa ha tenido un inicio de torneo contrastante, ha realizado grandes atajadas que nos hacen recordar a Memo en sus mejores tiempos y también ha cometido algunas pifias que han significado goles en contra, como las malas salidas ante Querétaro y FC Juárez.

Al parecer este bipolar rendimiento no tiene tan contento a Miguel Herrera, a tal grado de que para el entrenador azulcrema, el arquero titular del América debería ser Óscar Jiménez y no Paco Memo.

La mañana del lunes, Adan Franco de ESPN am, lanzó una auténtica bomba, pues dio a conocer que Guillermo Ochoa es titular con las Águilas no por decisión de Herrera, sino por imposición de la directiva: “Miguel Herrera en realidad prefiere a Jiménez como su portero titular, no a Guillermo Ochoa. El Piojo quiere a Jiménez en el arco como titular pero la orden de que sea Memo viene de arriba y no la puede mover”, afirmó el periodista.

Miguel Herrera le insiste a Ochoa salir jugando con los pies y Memo se resiste a cambiar su estilo. Por su juego de pies, Jiménez es el favorito del “Piojo” pero Ochoa seguirá siendo el titular.#ESPNam pic.twitter.com/nu0FwT6FFA — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 11, 2020

Franco agregó que esta situación incluso ha traído algunos problemas en la relación entre Herrera y Ochoa, pues el director técnico quiere que el guardameta cambie su estilo de juego: “Hay ya algunos roces en los entrenamientos entre el Piojo y Ochoa, porque Miguel Herrera le pide mucho a Ochoa de que salga jugando con los pies. Ochoa no va a cambiar su estilo de juego pero siente una presión por parte del piojo para jugar con los pies y lo que Ochoa está haciendo en los partidos es gritarle a los defensas ‘No me la den porque voy a dividir, no me la den porque no voy a salir jugando’”