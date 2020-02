¡Ya para qué! Arturo Brizio admite que el VAR afectó al América en la final

El árbitro central hizo un mal uso del VAR en la final

Ha pasado mes y medio desde la final de vuelta entre América y Monterrey y la afición americanista aún recuerda la polémica jugada en la que Vangioni sujeta a Guido Rodríguez en el área rayada y el árbitro, tras observar el VAR, determinó que no existía penal.

Este lunes, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, habló al respecto en TUDN y admitió que el VAR perjudicó al América en la final del Apertura 2019, porque el árbitro central no vio bien el video: “César Ramos me dijo que fue una jugada gris, una jugada que puede ser, puede no ser. Mi pregunta es, si fue una jugada gris, ¿por qué no la reviso a cabalidad?, ¿por qué fue nueve segundos a la pantalla?, ¿por qué no pidió todas las tomas posibles?. Mi árbitro mundialista no cumplió el protocolo del VAR, para lo que está el VAR”.

"Mi árbitro mundialista debió revisar más el penal en la final".@apbcarter reconoce el error de #ElVAREnVersus durante la final entre América y Rayados. 😱 🔴¡Al aire!

📺🇲🇽🇺🇸 @TUDNMEX / @TUDNUSA pic.twitter.com/uYHb6PSZGI — TUDN USA (@TUDNUSA) February 11, 2020

Brizio también habló sobre el tiempo que se tarda en México para revisar el VAR y afirmó que está dentro del promedio global: “Las revisiones en México están en la media mundial, el tiempo a gastar está entre minuto y medio y dos minutos, en eso estamos en la media mundial. Yo prefiero que el árbitro se demore 20 segundos más y que vea toda la película, a que vaya y quiera salir corriendo a tomar una decisión que no tiene toda la filmación”.

Minutos después de esa jugada polémica en la final, Monterrey anotó el gol del empate global y en la instancia de los penales derrotó al América.