Alejandro Fernández le plantó tremendo beso en el cachete a Lili Estefan 

Ayer AF estuvo platicando de #AFHechoEnMéxico con @liliestefan en la azotea del edificio Capitol Records! 🇲🇽🇺🇸 Recuerden ver @elgordoylaflaca hoy a las 13:00hrs (horario L.A.) y 15:00hrs (horario Centro MX) para enterarse de todo lo que este #Caballero les está preparando! 💥🐎🌎 #AFStaff