Dulces antojos: Aprende a preparar flan tropical de piña

¿Extrañas la PLAYA? ¡Alégrate el día con este flan tropical de PIÑA! 🍍 👤 PORCIONES: 10 📝 INGREDIENTES: Para el caramelo: – 1 taza de azúcar – 4 cdas de agua – 1 taza de piña en almíbar drenada Para el flan: – 1 taza de leche (240 ml) – 2 cditas de esencia de vainilla – 1 taza de leche evaporada – 2 tazas de queso crema a temperatura ambiente – 2 tazas de leche condensada – 8 huevos Para decorar: – al gusto de cerezas en almíbar PREPARACIÓN: 1. Precalienta el horno a 150° C. 2. Cocina los ingredientes del caramelo en una olla a fuego bajo hasta formar un caramelo espeso y que forme burbujas pequeñas, cuidando de no mover para no cristalizar el azúcar. 3. Vierte caliente en un molde para flan de 20 a 25 cm de diámetro, coloca las piñas con cuidado y deja secar. 4. Para el flan: en una ollita cocina la leche con la vainilla y la leche evaporada. 5. Agrega el queso crema y cocina hasta disolver. 6. Bate los huevos con la leche condensada en un bowl y agrega a la olla. Cocina 5 minutos o hasta espesar, moviendo constantemente. 7. Vierte la preparación en el molde con el caramelo cuidadosamente. Tapa con papel aluminio y hornea a baño maría alrededor de 1 hora y media. Enfría ligeramente y desmolda. 8. Decora el flan con cerezas en almíbar y refrigera al menos 2 horas antes de servir. • • • #kiwilimon #flancasero #pineapple