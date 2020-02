¡Es chivahermano! Matías Almeyda pone a Chivas por encima de River Plate

El técnico argentino aceptó que extraña al Guadalajara

El romance entre Matías Almeyda y las Chivas parece que será eterno, a casi dos años de su salida de la dirección técnica del equipo, el entrenador sigue siendo un referente y en entrevista con el periodista David Faitelson de ESPN aceptó que extraña al Guadalajara.

Almeyda dirige actualmente al San José Earthquakes de la MLS pero se declaró un hincha más del ‘rebaño’ puesto que fue un club que se fue ganando su cariño.

“La verdad voy a extrañar siempre. Viví algo muy fuerte, muy lindo. El grupo de jugadores que entrené fue algo maravilloso, pero más que nada la forma, la manera, porque siempre te pueden preguntar: ¿cómo fue salir campeón? Yo les digo, quieres que te cuente cómo fue, es el camino que recorrimos. En cada lugar donde estuve me queda un lindo recuerdo, lo de Chivas me quedó porque me hice hincha de Chivas. Si tengo que elegir un club de hincha, soy hincha de Chivas”, apuntó el estratega.

CHIVAS POR ENCIMA DE RIVER😱

Así lo declaró nuestro eterno pastor, Matías Almeyda, considerándose más hincha del Rebaño que de los Millonarios🔴⚪

Como no quererte Mati, imposible❤️

🎥: ESPN pic.twitter.com/8Abjdhu1zV — Pelota Querida (@PelotaQuerida) February 12, 2020

‘El Pelado’ fue cuestionado sobre su amor a River Plate y comentó que pone por encima a Chivas ya que lo que vivió ahí fue maravilloso.

“Si, lo de River es una pasión eterna, un agradecimiento eterno a ese lugar, pero lo de Chivas fue muy fuerte, porque yo digo que fue un lugar donde me sentí muy cómodo como persona, donde me veía reflejado de chico y a la vez reflejado en el futbol”, externó el timonel.

Actualmente, Luis Fernando Tena es técnico del ‘rebaño’ y pasa por momentos difíciles porque no se le han dado los resultados, en caso de seguir por el mismo camino, el candidato al que siempre se dirigen las miradas es a Almeyda, un personaje querido por la afición y al que le brillan los ojos cada que habla de los rojiblancos.