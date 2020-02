Hombre de Kansas te paga $25,000 si le encuentras una novia

Jeff Gebhart hizo un video y un sitio web en donde explica por qué una chica debería salir con él

Un hombre de la ciudad de Prairie Village, en el estado de Kansas, está pidiendo ayuda para encontrar a su media naranja. Y es que está dispuesto a dar una buena cantidad de dinero si alguien lo ayuda a enamorarse, según se informó en KCTV5.

Jeff Gebhart se comprometió a darle $25,000 dólares a la persona que le ayude a conocer a la mujer perfecta, además de que donará otros $25,000 dólares a un refugio de animales.

“El objetivo principal de esto es encontrar a la chica adecuada para mí, donde sea que esté”, dijo Gebhart.

Para esto, Jeff creó un sitio web para sí mismo y realizó un video profesional de alta calidad explicando por qué debería una mujer salir con él, según el portal informativo 97X.

En su sitio tiene una breve biografía que dice:

“Soy un empresario lo suficientemente afortunado como para seguir siendo un apasionado de la carrera que he elegido. A lo largo de los años, he establecido, construido y vendido un par de empresas y he tenido éxito económico. Sin embargo, lo que realmente hace que cualquier experiencia sea agradable es la gente con la que puedes compartirla”.

También añadió: “Tengo un increíble grupo de amigos que han entrado en mi vida en diferentes momentos; algunos datan de la escuela primaria. Mis amigos me describen como: ‘un tonto alegre’, ‘de alta energía’, ‘positivo’ y ‘siempre tiene una gran sonrisa en su rostro'”.

Gebhart también dijo que, si cualquier persona le da referencias de la chica que él termine eligiendo, le pagará a dicha persona una recompensa de $25,000 dólares.

Así que si tienes amigas solteras de entre 45 y 50 años, quizá deberás hablarle de ella a Gebhart.

