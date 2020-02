Madre de 43 años es tan bella que la confunden con su propia hija

Madre e hija parecen que tienen la misma edad y, aunque están muy unidas, mantienen su vida social muy separada

Una madre, residente de California, desafía las leyes del tiempo y la edad, también de la gravedad, ya que nadie podría adivinar la edad que tiene.

Tan joven parece que a menudo la confunden con ser su propia hija, entre las dos hay una diferencia de 23 años.

Joleen Díaz, de 43 años, y Meilani Parks, su hija de 19 años, tienen una relación muy estrecha y pasan mucho tiempo juntas.

Joleen afirma que una dieta equilibrada y saludable y un estilo de vida activo le han permitido lucir cada vez más joven, a pesar de seguir cumpliendo años.

Eso sí, sigue a rajatabla una régimen de belleza que gira en torno al cuidado de la piel, que comenzó cuando tenía solo 12 años. Esto es lo que más le ha ayudado a evitar las arrugas.

Madre e hija están muy unidas, y debido a esa cercanía no les importa que las tomen como hermanas o que las confundan entre sí.

“No creo que le importe. Mientras crecía, a menudo escuchaba a la gente decirme que pensaban que mi madre era mi hermana. Era bastante joven cuando la tuve, así que no es del todo imposible que podamos ser hermanas”, explicó la joven maestra de secundaria al diario The Mirror.

Aquellas personas que quieran envejecer así de bien, deben seguir su riguroso régimen.

“Cuido religiosamente mi piel, y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de acostarme. Comencé a cuidar mi piel a una edad temprana, alrededor de los 12 o 13 años. Mi madre solía comprar cremas de Mary Kay y yo las usaba en secreto. Un producto que me funciona mucho es la tretinoína. La mayoría de la gente lo conoce como Retin-A”.

Al vivir en California, la protección solar es fundamental. Uso protector solar todos los días, incluso en días nublados y lluviosos. También uso un suero de vitamina C día y noche. Tener una buena piel me da confianza, incluso en los días en que no me veo bien”, relata la espectacular madre.