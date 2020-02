Salma Hayek pasó la noche de los Óscar en el hospital 

View this post on Instagram

As the parties were just getting started my date, friend, and manager, Evelyn O’Neill had a little accident, and I had to rush her to the ER where we spent the rest of the Oscar night until the sun came up. Thank you to the doctors and the staff of Cedars-Sinai for your professionalism and kindness. And Evelyn, I’ve never seen anyone take so much pain with so much grace! You are a champ. 💪🏻 #brave #champions Cuando las fiestas apenas comenzaban, mi acompañante, amiga y manager, Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que llevarla a urgencias donde pasamos el resto de la noche de Los Oscars hasta que salió el sol. Gracias a los médicos y al personal del Centro Médico Cedars-Sinai por su profesionalismo y amabilidad. ¡Y Evelyn, nunca había visto a nadie soportar tanto dolor con tanta gracia! ¡Eres una campeona! 💪🏻 #oscars @cedarssinai