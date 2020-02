Cómo leer las etiquetas cuando compras lechuga

Como parte de la investigación de Consumer Reports sobre la seguridad de los vegetales de hoja verde, revisamos las etiquetas de las verduras empaquetadas y encontramos una variedad de afirmaciones. Pero no todas son tan buenas como parecen.

“El gobierno exige que las etiquetas de los alimentos sean veraces y no engañosas, pero no tiene definiciones reguladas para muchas de las afirmaciones”, dice Charlotte Vallaeys, analista principal de políticas de seguridad alimentaria y nutrición de CR. Aquí te hablamos sobre las afirmaciones que encontramos con mayor frecuencia.

Afirmaciones reguladas

Country of origin (País de origen): Los productos perecederos, incluyendo los vegetales de hoja verde, deben indicar en sus etiquetas el país donde se cultivaron.

USDA Organic (Orgánico, según normas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos): Para llevar esta etiqueta, los vegetales de hoja verde deben haberse producido en una granja certificada que cumpla con los procedimientos orgánicos definidos, como no usar fertilizantes sintéticos o la mayoría de los pesticidas sintéticos.

Nutrition Facts Label (Etiqueta de información nutricional): La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no exige el etiquetado nutricional en las verduras, a menos que el paquete haga una afirmación sobre los nutrientes. Por lo tanto, si tus espinacas llevan el sello de “buena fuente de potasio”, debe llevar una etiqueta de información nutricional completa.

Excellent Source Of/High In (Excelente fuente de/Alto en): Una porción del alimento debe contener al menos el 20% del requerimiento diario de ese nutriente.

Good Source Of (Buena fuente de): Una porción debe tener entre el 10% y el 19% de la dosis diaria del nutriente mencionado.

Fresh (Fresco): Según la FDA, este término “significa que el alimento está en estado crudo y no ha sido congelado ni sometido a ninguna forma de procesamiento térmico ni a ninguna otra forma de conservación”. Sin embargo, el término no se refiere al momento en que se cosecharon las verduras. Las que se lavaron en una solución de cloro suave se pueden etiquetar como frescas.

Afirmaciones no reguladas:

Washed/Triple-Washed/Ready to Eat (Lavado/Triple lavado/Listo para comer): La FDA no exige que se laven las verduras, pero la mayoría, incluso las que no están empaquetadas, pasan por un enjuague. Una afirmación de lavado puede significar que los vegetales no tienen tierra, pero no asegura que no estén libres de bacterias.

Pesticide-Free (Libre de pesticidas): Hay muchas posibilidades de ambigüedad en esta afirmación: ¿Significa que no se usaron pesticidas en la producción de las verduras o que no quedan residuos de pesticidas en las hojas producidos por el uso de productos químicos? No hay forma de saberlo. Si quieres vegetales cultivados sin pesticidas dañinos, opta por el etiquetado ‘USDA Organic’.

Date harvested and/or region where grown (Fecha de cosecha y/o región donde se cultiva): La FDA sugiere que los productores de lechuga romana etiqueten su producto con esta información para que pueda rastrearse más fácilmente en caso de un brote. Pero esto es voluntario y no se aplica a todos los vegetales de hojas verdes.

Hydroponically Grown/Hydroponic (Cultivo hidropónico/Producto hidropónico): En términos generales, esto significa que los vegetales de hoja verde se cultivan en un invernadero utilizando una solución nutritiva en lugar de tierra, pero ninguna agencia del gobierno federal regula el término.

Non-GMO (No transgénico): Esta afirmación puede ser cierta, pero no es tan significativa. No hay vegetales modificados genéticamente (incluyendo lechuga, espinacas y col rizada) en el mercado, así que no hay vegetales de hoja verde transgénicos.

No Preservatives/Free From Artificial Ingredients (Sin conservantes/Sin ingredientes artificiales): La mayoría de los productos agrícolas frescos no tienen conservantes o ingredientes artificiales, por lo que la afirmación puede ser cierta, pero no distingue el producto etiquetado de los demás.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de marzo de 2020 de la revista Consumer Reports.

