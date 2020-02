Cómo viajar por el mundo pagando una cuota mensual

Pagar cada mes una cuota y viajar resulta realmente fascinante

Cada mes pagas tu cuenta de Netflix o de Spotify y, aunque reniegues de ella, en el fondo te hace feliz pagar una cuota cada 28 días que te garantiza buena música y horas de maratones increíbles. Bien, este modelo de negocio ha sido de los más sobresalientes de los últimos años, por lo que otras empresas y medios lo han tomado.

Las empresas turísticas han encontrado en este tipo de pago, la mejor manera de darle a los travellers mejores experiencias porque, habrá que recordar que en la actualidad las personas no compran viajes, sino aventuras y momentos. Algunas aerolíneas y agencias se han sumado a esta forma de promocionar viajes y experiencias. Por ejemplo, Final Price ofrece mejores tarifas de vuelo, hoteles y hasta renta de autos. Todo por $ 99 dólares. De igual manera, Volaris, en México, ofrece su Vpass, que con una cuota mensual permite viajar a varios destinos nacionales con precios especiales y sorpresas.

Por lo general, es a través de apps que funciona este nuevo modelo. No obstante, no es muy popular aún, quizá por la falta de competencia o de ofertas realmente accesibles para todos. Entonces, el modelo es funcional, pero si sólo pagas por ver ofertas y tener acceso a ciertos beneficios, no es tan atractivo. En cambio pagar un poco más y así conseguir pases y demás, sería la verdadera revolución o al menos sería mucho más benéfico para los viajeros reales, ya que sin ello, es probable que sólo sea como pagar una cuota extra en los sitios web convencionales.

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar al mes con tal de viajar por el mundo? Probablemente tu respuesta sea un precio algo bajo o más realista; no obstante, es una gran idea que esperamos sea mucho más sólida en los próximos meses.

También lee:

Las 5 mejores taquerías en Los Ángeles

LOHAS: La nueva forma de viajar y ayudar al ambiente