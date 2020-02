IngridEscamillaChallenge, reto viral para no difundir las imágenes del feminicidio

MÉXICO -Tras el horrendo asesinato de la joven Ingrid Escamilla en manos de su pareja sentimental y que las imágenes del cuerpo deshollado y descuartizado fueran difundidas en las redes sociales, internautas han creado los hashtags #IngridEscamillaChallenge e #IngridEscamillaCuerpo .

El objetivo del reto viral es que cuando los usuarios busquen imágenes de Ingrid Escamilla, aparezcan fotos bonitas y de paisajes hermosos, en memoria de la víctima.

Y es que después del asesinato de Ingrid, se difundieron en las rede sociales las imágenes del cuerpo destazado de la joven, lo que indignó a la sociedad. Las autoridades investigan quién filtró esas fotografías.

Incluso algunos medios difundieron las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla.

El asesinato de Ingrid ha cimbrado a la opinión pública por la saña con la que fue cometido. Y es uno de los más violentos que se han registrado en la historia reciente de México.

La iniciativa fue promovida por la artista y activista feminista Sofia Weidner, quien publicó una imagen que realizó en memoria de Ingrid.

“Hice este retrato porque así es como deberías haber sido recordada y no de la manera en que te revictimizaron. Más de una de nosotras no durmió por pensarte, sin conocerte nos doliste, nosotras seremos tu voz ahora. Descansa en paz, Ingrid”, destaca el mensaje que compartió la artista plástica en su cuenta de Twitter.

Es así que se crearon los hashtags #IngridEscamillaChallenge e #IngridEscamillaCuerpo, donde los usuarios comparten imágenes promoviendo la paz o de paisajes, para recordar a la joven de 25 años, asesinada por su pareja sentimental.

Tomé esta foto en un momento bonito, capturando la belleza de una flor. Hoy la dedico a tu memoria.

Una flor bonita, como tú… #ingridescamillafotos #IngridEscamillaVargas #ingridescamillacuerpo pic.twitter.com/NpWi8Jndtz — ✭ 𝐘𝐞𝐢𝐥𝐨𝐮~ (@X_Idealist) February 13, 2020

Y así cuando busquen en la red información de Ingrid Escamilla, aparezcan esas fotos de paisajes o motivos lindos en memoria de Ia joven y no las fotografías del cuerpo deshollado y descuartizzado de la joven mujer.

Llenan redes con imágenes alegres para recordar a Ingrid Escamilla Cientos de personas se unieron a esta causa que tiene por objetivo saturar la red con fotos emotivas que se muestren al buscar el nombre de la joven.#IngridEscamilla #IngridEscamillaVargas #ingridescamillafotos pic.twitter.com/WqHLeknOnx — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) February 13, 2020

El llamado, enseguida obtuvo respuestas.

Imágenes de flores y paisajes se han compartido en Twitter

Duele todo lo que está pasando, duele el morbo de la gente. Y si buscan tu nombre encuentren solamente fotografías de paisajes, de lugares bonitos, como lo eras tú. #IngridEscamillaVargas pic.twitter.com/uiHhogDPO9 — ιαurα ☄ (@lauu_sz) February 13, 2020

“Si vas a estar con otra persona o no porque se creen que fuiste una compra, la cual les pertenece. Hoy me solidarizo como MUJER que soy con Ingrid, porque me puede pasar a mi, a mi hermana, a mis amigas y todas debemos alzar la vamos para decir #NiUnaMenos #IngridEscamillaVargas”, escribió una usuaria.