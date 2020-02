“Nosotros nunca dijimos que somos las Chivalácticas”: Jugadores de Chivas se defienden tras las críticas

🎥 “Que se pida la salida de un técnico, esto viene de 5 años para acá donde las redes sociales han sido un boom. No generalizo, pero hay personas que no tienen idea. No hay que hacer tanto caso. La polémica contra el técnico es una exageración”: Molina. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/zIhT90h8ht

— César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 13, 2020