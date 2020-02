Increíbles platillos que son Patrimonio de la Humanidad

Si eres amante de la cultura gastronómica, no te puedes perder los platillos más populares que han recibido el título de Patrimonio de la Humanidad

Pertenecer a la lista de sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad es un título conferido por la Unesco, que se enfoca en reconocer sitios específicos del planeta, pueden ser espacios de la naturaleza, ciudades, complejos arquitectónicos, edificaciones o rutas culturales, que por debido a su gran riqueza natural y cultural pertenecen a toda la humanidad. Seguramente has tenido la oportunidad de visitar algunos lugares de esta famosa lista, la cual se destaca por también incluir platillos; sin duda es un reconocimiento fascinante, ya que dicha distinción se basa en la práctica y el arte que se involucra en la preparación.

Conoce la lista de los 5 platillos más populares catalogados por ser Patrimonio de la Humanidad ¿Has probado alguno?

1. Café turco

El café turco o café a la turca, fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad debido a la serie de técnicas especiales y su rica cultura común tradicional. Se trata de una bebida que es el símbolo más popular de hospitalidad en Turquía, que refleja amistad, refinamiento y esparcimiento; va más allá de ser una clásica bebida es una costumbre que engalana tardes con amigos y eventos sociales importantes. Prepararlo es un verdadero ritual, un tesoro cultural ya que su elaboración inicia desde el molido de los granos de café de los cuales se obtienen un polvo fino, que se agrega a un cazo con agua fría y azúcar mismo que se deja hervir a fuego muy lento hasta que libere espuma. Se sirve en pequeñas “tacitas” acompañadas de un vaso con agua y es la bebida por excelencia que se sirve en cada esquina en todos los cafés y restaurantes de la región, se trata de un café cargado y aromático del cual se deriva la costumbre de leer sus restos de la taza para predecir el futuro.

2. Pizza Napolitana

La pizza es uno de los alimentos favoritos a nivel internacional, cuando hablamos de las mejores recetas de pizza en el mundo Italia es el responsable. No en vano el arte de los “pizzaioli” (pizzeros) napolitanos, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta técnica creada en Nápoles, Italia es una de las prácticas culinarias más valoradas, la cual se destaca por su inigualable masa que es preparada en 4 pasos, la calidad de sus ingredientes y por supuesto su famosa técnica de cocción con fuego de leña. Si no has tenido la oportunidad de probarla ¿Qué esperas?

3. Kimchi coreano

El kimchi es un plato asiático en particular de origen coreano, que se destaca por ser elaborado con vegetales y hortalizas fermentadas entre los principales se utilizan col china, pimientos, cebolla y ajo; tiene la peculiaridad de ser reconocido por sus grandiosos beneficios medicinales ya que contiene la bacteria lactobacillus que ayuda a regenerar la flora intestinal y mejora la digestión. Más allá de sus extraordinarias propiedades terapéuticas el proceso de elaboración del kimchi es reconocido como una tradición culinaria (principalmente elaborado por mujeres), que promueve un gran respeto por el medio ambiente.

4. Pan de especias croata

Esta delicia navideña fue creada en los monasterios europeos en la época medieval, de donde se extendió a Croacia y se convirtió en una valorada actividad artesanal. La fabricación de este pan estaba a cargo de artesanos ubicados en el norte del país, quienes se dedicaban a la fabricación de miel y velas. Con base en estos antecedentes a la fecha su técnica de elaboración se destaca por ser una tradición que requiere de habilidad y celeridad. Mejor conocido como las tradicionales e icónicas galletas de jengibre, las cuales se destacan por ser elaboradas con harina, agua, azúcar, bicarbonato de sodio y por supuesto numerosas especias. Cuando están listas cada artesano las adorna con diversos colores y forma a su gusto y es por ello que son consideradas todo un arte.