Qué es el turismo de Instagram y cómo saber si lo llevas a cabo

View this post on Instagram

Happy Valentine’s Day my love @livimenegali ♥️👩‍❤️‍👨 Curtindo na melhor forma possível!!! Conhecendo Milano juntos, e curtindo um hotel aqui com esse frio 🥶 bonzinho hauhsuahsusjjais (sem mais) ♥️🇮🇹 #milano #italia #italy #turismo #europe