5 formas de mantener bajo el costo del seguro de tu auto

Muchos conductores estadounidenses están pagando más por el seguro de auto – en muchos casos mucho más – pero hay pasos que puedes tomar para mantener los costos bajos.

La prima anual promedio subió a un récord de $1,548 en 2019, según un estudio de The Zebra, un sitio de comparación de seguros. Es un aumento de 30% del promedio en 2011.

Sin embargo, eso no quiere decir que todos pagaron tanto. El estudio encontró que las tasas de interés variaron por estado y ciudad, y la tasa promedio bajó en varios estados. Aún así, el 63% de los conductores estadounidenses han visto un aumento de precio en el último año.

Hay varias razones por el aumento. Un factor es que las aseguradoras tienen más información de ti y cómo conduces, dice Nicole Beck, directora de comunicaciones en The Zebra y agente certificada. Ella dice que otra razón es un aumento en los eventos de clima extremo.

El estudio analizó 73 millones de precios de seguro de auto de 418 aseguradoras en los Estados Unidos. Los precios fueron basados en las primas por alguien soltero de 30 años con un historial de manejo bueno.

Beck dice que los aumentos hacen que sea aún más importante entender cómo se calculan tus tarifas y cómo minimizar los costos de las primas.

Una diferencia en los precios

El costo que pagas por el seguro depende de varios factores, incluidos la región donde vives, los fenómenos meteorológicos (como incendios forestales y huracanes), las tasas de delincuencia local y el porcentaje de conductores sin seguro.

Esas variables han resultado en una amplia divergencia en las tasas. El año pasado, por ejemplo, las primas aumentaron en 33 estados en un promedio de 1.8%. Pero en algunos estados, como South Dakota, las primas aumentaron más del 20%. Por el contrario, las tasas cayeron en 18 estados, incluidos Washington, D.C., con Texas registrando la mayor disminución, 20%.

Michigan se clasificó como el estado más caro para la cobertura en 2019, con una prima promedio de $3,096, seguido por Louisiana ($2,379) y Florida ($2,309). Maine era el estado menos costoso, con una tasa anual de $935.

Tus finanzas personales, incluyendo tu trabajo y puntaje de crédito, también afectan tus tarifas, junto con tu historial de manejo. Con más estadounidenses distraídos por teléfonos y otros dispositivos, las aseguradoras están penalizando a los conductores que envían mensajes de texto o usan un teléfono detrás del volante. (Obtén más información sobre los precios del seguro de auto).

El tipo y antigüedad del carro que conduces afectan tus tarifas. Los modelos caros generalmente costarán más para asegurar. Los autos híbridos o eléctricos también aumentarán las primas debido al costo de las reparaciones o el reemplazo.

Los costos de reparación significan que la nueva tecnología, como los sistemas de aviso de salida del carril y el frenado de emergencia automática no han resultado en descuentos en las primas.

Los trabajos de reparación que alguna vez estuvieron por debajo de un deducible ahora superan los deducibles”, dijo Jon Cardi (en un email), vicepresidente sénior de ventas y apoyo estratégico para clientes de Safelite Solutions, líder en procesamiento de reclamos de seguros.

Controlando tus costos

A pesar de estas primas cada vez mayores, muchas personas tienden a quedarse con su actual aseguradora en lugar de buscar un mejor trato.

Una encuesta reciente de Consumer Reports, 54% de nuestros miembros se habían quedado con la misma aseguradora por 15 años o más. Pero es importante comparar los precios cada año. Sigue estas directrices para conseguir una mejor oferta:

1. Haz compras de forma estratégica. Empieza por comunicarte con aseguradores directos, los que tienen sus propios agentes y ofrecen precios competitivos, como Amica y USAA. Después ve con un agente independiente para ver si te ofrecen un precio mejor.

2. Elige la aseguradora mejor calificada. Una prima baja no es el único factor clave; también quieres una aseguradora que ofrezca soluciones justas y rápidas a las reclamaciones, buen servicio al cliente, ayuda y asesoramiento. Puedes ver cómo los operadores se comparan con estas medidas en nuestras calificaciones.

3. No escatimes en la cobertura esencial. Asegúrate de tener suficiente cobertura de responsabilidad civil, que paga por lesiones corporales y daños a la propiedad que causes a otra persona en un choque. Obtén más que el mínimo legal incluso si no tienes muchos activos que proteger. Dependiendo del estado donde vives, una parte de tu salario podría embargarse en un juicio en tu contra.

Puedes obtener más detalles sobre esta y otras coberturas para considerar en nuestra guía de compra de seguros de autos.

4. Busca opciones para reducir los costos. Optar por un deducible de $1,000 por todo riesgo y por colisión en lugar de $500 puede reducir tus costos en un 11%, según The Zebra. Si tu carro es más viejo, considera cancelar tu seguro de colisión e integral por completo, ya que podrías terminar pagando más de lo que obtendrías en costos de reparación o reemplazo.

5. Sé un conductor cuidadoso. Las infracciones de tránsito o las reclamaciones pueden elevar las tarifas del seguro drásticamente. Enviar mensajes de texto o usar un teléfono celular mientras conduces puede aumentar tu prima a más del 20%, según el estudio, y un accidente en que tienes la culpa puede resultar en un aumento del 41%. Si te dan una infracción por conducir irresponsablemente, espera que tus tarifas aumenten en un 67%.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.