Combate el cansancio con potente jugo de remolacha y jengibre

Si últimamente te has sentido extremadamente cansado, con poca energía, dolencias y problemas para concentrarte; este potente remedio natural será tu mejor aliado para combatir los síntomas de la fatiga crónica

El acelerado estilo de vida que llevamos actualmente en muchas ocasiones se deriva en malos hábitos, altos niveles de estrés, mal descanso y una alimentación deficiente. Si últimamente te has sentido agotado y con poca energía, existen remedios naturales cargados de nutrientes que son un aliado infalible para estimular y llenar de energía al organismo.

También existen algunas condiciones que pueden ser la causa de sentir fatiga, entre las principales se encuentran: padecer anemia, deficiencias nutricionales, depresión, trastornos del sueño y algunos medicamentos. Si sientes que el día a día se vuelve sumamente pesado, este potente remedio natural de remolacha y jengibre será tu mejor aliado.

La remolacha es considerada uno de los vegetales más saludables que existen, se trata de un tubérculo de raíz gruesa y comestible con extraordinarias cualidades nutricionales y medicinales. Entre las bondades que más llaman la atención se destaca su alto contenido en antioxidantes, betacarotenos y fibra, lo que se complementa a la perfección con su alto contenido en vitaminas como la C, B6, E, K, tiamina, rivoflavina, niacina y por supuesto no podría faltar su gran riqueza mineral en calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre.

Por todas estás cualidades la remolacha o betabel es un poderoso aliado para fortalecer al sistema inmunológico, mejorar el funcionamiento digestivo, es un gran aliado de la anemia y deficiencias nutricionales, y sobretodo debido a su alto contenido en hidratos de carbono de acción lenta tiene la capacidad de brindar energía constante al organismo.

En muchas ocasiones es difícil detectar los síntomas de un estado de fatiga crónica y tendemos a confundirlos con otras afecciones, sin embargo es importante observar las principales señales que nos envía el cuerpo. Entre las más comunes se encuentran una evidente reducción de los niveles de energía, un deterioro en el rendimiento físico y mental, problemas de memoria y concentración, también se tiene un impacto en el estado psicológico y emocional.

Por su parte el jengibre resulta el complemento ideal para este poderoso remedio natural, no en vano durante siglos ha sido valorado por sus magníficos usos medicinales. Entre sus principales cualidades se destaca por ser una raíz increíblemente aromática, que se destaca por sus beneficios para estimular y llenar de energía el organismo. A la vez su contenido en una sustancia llamada cineol tiene la capacidad de regular los estados de estrés, lo que nos permitirá descansar más plenamente; entre otros de sus maravillosos aportes se encuentra su gran poder para acelerar el metabolismo (que también influye en el estado de energía del cuerpo), es un excelente agente para mejorar el funcionamiento digestivo por sus grandes propiedades antiinflamatorias y un gran aliado para regular la hipertensión.

¿Cómo preparar el jugo de remolacha & jengibre?

Necesitarás:

1 remolacha grande

1 pieza mediana de jengibre

4 tallos de apio fresco

1 limón orgánico

Modo de elaboración:

Lava y desinfecta los vegetales. Posteriormente retira la piel de la remolacha y del jengibre, finaliza partiendo cada ingrediente en cubitos medianos. En el extractor de jugos agrega la remolacha, el jengibre, los tallos de apio y exprime el jugo de un limón orgánico. Procesa hasta obtener un líquido suave, terso y libre de grumos. Sirve y consume inmediatamente.

Indicaciones de consumo: