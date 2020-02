La esposa de Alan Pulido se sincera y escribe carta sobre su complicada historia de amor 

View this post on Instagram

Les voy a contar esta historia ya que es San Valentín ❤️, todo comenzó en Grecia hace 4 años, cuando empezamos a ser novios, al principio era un noviazgo de película, todo el mundo rosa y de caramelo, era una conexión y amor tan fuerte que pasaron muchísimas cosas muy rápido, tan rápido y tan fuertes que eran nuestros sentimientos que no supimos controlar muchas veces y llegamos a mil discusiones, por cosas del destino nos fuimos separando con frecuencia, pero siempre que regresábamos sabíamos que ahí estaba el amor verdadero, real, esa química que no sientes con nadie más, nosotros la teníamos y sabíamos lo mucho que nos amábamos por más distancia y tiempo que pasara sin estar juntos, fue ahí cuando supimos que lo único que podíamos hacer era luchar por ese amor tan bonito y toda esa energía que teníamos, llevarla siempre para una buena relación y así, después de años de comprometidos y separaciones, pudimos darle un giro a nuestra historia, una historia que me enamoro cada vez que me acuerdo, que me hace feliz por el simple hecho de haberme casado con el amor de mi vida ! Con la persona que amo infinitamente y no por “socialite” ni por presión de absolutamente nada, más que por amor puro ❤️, fue difícil soy sincera, sufrí muchisimo, el también, cada uno a su manera, pero al final de cuenta Dios nos volvio a poner en el camino juntos y sus planes son perfectos! Confiamos plenamente en el y sabemos que nuestro amor será para siempre! Nada es fácil, todo requiere mucho esfuerzo , pero donde hay amor TODO se puede, amandote a ti mismo y a tu pareja! Te amo inmensamente esposo, eres lo mejor de mi vida aunque tengas un carácter de HULK, insoportable muchas veces, asi te amo jajajja 😍 !!! @alan_pulido17