La guía definitiva para hacer una canción de Bad Bunny en un minuto

Cuando el maestro Bad Bunny (2018) escribió la frase "Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh", hacía referencia al filósofo David Hume, quien decía que el conocimiento nace a partir de la experiencia sensible.#BadBunnyNobeldeLiteratura

— fer jaja (@fernandorasc) February 13, 2020