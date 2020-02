La visita de Serrat a Joaquín Sabina en el hospital

Aunque ha evolucionado bien, el cantautor continúa en cuidados intensivos

Joan Manuel Serrat visitó a su amigo Joaquín Sabina en la clínica Ruber Internacional de Madrid. El intérprete ha acudido junto a la hija de Sabina, Carmela Sabina, tras el accidente que sufrió el cantante en pleno concierto el Wizink Center y que posteriormente derivó en una operación por un derrame cerebral.

A su salida, el artista catalán aclaró ante los medios que Sabina sigue en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

“Nadie está en positivo en la UCI, sé que ustedes quieren respuesta y sobre todo quieren cosas excitantes, pero no hay nada excitante, solo queda esperar, muchas gracias”, dijo el artista.

El periodista Jesús Maraña atendió a los medios para explicar la última hora sobre su estado de salud.

“La evolución es muy favorable desde la operación, que ha pasado una buena noche que no ha habido más novedades destacables en su estado, sino que está evolucionando bien, no ha surgido ninguna complicación y el equipo médico estima que seguirá no sabemos si hasta mañana o pasado en la UCI pero el pronóstico es favorable y positivo”.

