¿Quién se anima a firmar a JC Chávez Jr.?… se queda sin promotor en marzo

Declaró que no llegó a un acuerdo con la compañía Premier Boxing Champions

En una reciente entrevista, Julio César Chávez Jr. reveló que el próximo mes de marzo se convertirá en agente libre, pues no llegó a un acuerdo económico con Al Haymon y la promotora Premier Boxing Champions, por lo que el acuerdo de cinco años que tenían llegará a su fin.

“Ya no hay peleas de aquí a marzo, los cinco años con Haymon se acaban. Quisieron renovar, pero no hubo acuerdo, no tengo nada con él ahora, se acaba el contrato y seré agente libre”, explicó el pugilista sinaloense a la cadena ESPN.

Asimismo, destacó que su carrera no terminará aquí, pues sabe que puede dar más y su nombre aún es interesante para algunos. Así que planea seguir con su carrera y hacer peleas en septiembre y probar en las 175 libras.

“Los planes son pelear a mediados de año y en septiembre, hay rivales, pero vamos a ver, obviamente me interesan las peleas grandes y sé que mi nombre es aún interesante para muchos”, mencionó Chávez Jr.