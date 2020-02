Eleazar Gómez, el ex de Danna Paola, ¡se buscó una igualita a ella!

El ahora cantante ha recibido críticas en redes sociales por esto

El actor Eleazar Gómez ha iniciado una nueva etapa en su carrera, ahora como cantante del género urbano, y bajo el nombre de Eley (un dueto) acaba de lanzar un sencillo titulado “No me puede olvidar”, cuyo video ha levantado polémica debido a que la modelo que aparece no sólo es parecida físicamente a Danna Paola (su ex pareja), sino que también fue arreglada con un look muy similar.

Para aumentar más la controversia, en la letra de la canción destacan frases como “yo fui el primero en amarte” y “yo no soy Pablo” (en clara alusión al título de uno de los sencillos de la cantante). Al ser cuestionado por esto, Eleazar dijo que el tema no está dedicado a nadie en especial, ni tiene algún tipo de doble intención.

Sin embargo, en las redes sociales se pueden ver comentarios desfavorables hacia “No me puede olvidar” (uno de éstos enfatizaba que Gabriel Soto cantaba mejor que Eleazar). El clip del sencillo tiene ya más de 164 mil vistas en YouTube.

