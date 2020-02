Famosos lloran el feminicidio de Fátima: truenan contra el gobierno de López Obrador

México está conmocionado por el brutal asesinato de una niña de siete años

Con el hashtag #JusticiaParaFátima, varios artistas se han pronunciado ante el terrible feminicidio de una niña de 7 años, mismo que se dio a conocer la noche del domingo, y exigen a las autoridades atender el caso.

Personalidades como Gala Montes, Alberto Guerra, Raquel Garza, el productor Epigmenio Ibarra y la conductora de radio Pamela Cerdeira, expresaron en redes el descontento tras el feminicidio de Fátima.

“Yo iba en escuelas de gobierno y varias veces llegaban tantito tarde por mí y me sacaban. Hay que echar ojo en esto y unir fuerzas. Qué triste es esta noticia Somos un fracaso como sociedad.

“El hecho de que uno sea de México no significa que no admita la situación del país. En México matan y violan a mujeres y a niñas y luego las meten en bolsas de plástico. Fin”, expresó Montes en Twitter.

El cubano Alberto Guerra, la conductora Pamela Cerdeira y la actriz Gabriela de la Garza también exploraron en redes contra las autoridades gubernamentales del País.

“Tantito encabronamiento @lopezobrador_, muestre más rabia por la terrible situación que estamos viviendo las mujeres en México, porque a mi me indigna su tibieza y su evasión a respuestas concretas en cuanto a ‘lo que está haciendo’ para combatir esto. #JusticiaParaFátima”, puntualizó De la Garza.

Ya cállate. Ten empatía. Cállate por favor. Hay mucho dolor. Por favor cállate. https://t.co/2Rru3jfVcj — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) February 17, 2020

Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, compartió fotos de la más reciente marcha en contra del feminicidio.

“Si tan solo México y su gobierno nos viera a todas y cada una como monumentos, pues… Se acabarían los #Feminicidios en el país. ##JusticiaParaFátima #justiciaparaIngrid #JusticiaparaTodas”, puntualizó.

Por su parte, la conductora Claudia Lizaldi tomó sus redes sociales para reflexionar sobre el tema, al igual que los actores Mauricio Martínez y Héctor Suárez Gomís, e influencers como Werevertumorro (Gabriel Montiel).

“De acuerdo, no es culpa de una persona, es una sociedad completa claramente lastimada y enferma, y no, la violencia no se combate con violencia, pero urge empatía con el tema, para empezar”, señaló Lizaldi.

Dice el que le rindió homenaje a un pederasta en Bellas Artes. Cállate, imbecil. Cómo dice la inepta de @Claudiashein “Ahorita no.” 🤫🙄🤯 https://t.co/zFL9gh3zI6 — Mauricio Martínez (@martinezmau) February 18, 2020

“Están asesinando gente sin importar su edad y la gente se convierte en asesina sin importar el género. Es una locura este País y la respuesta de quién debe dar certidumbre es nula”, sentenció Montiel.

El jueves pasado, Fátima fue reportada como desaparecida en la colonia Santiago Tulyehualco, de la alcaldía Xochimilco. Después de tres días se dio a conocer que la menor fue encontrada sin vida en Tláhuac.

ASÍ LO DIJERON

@tiare_scanda

Ya no tengo palabras… Y nuestros gobernantes borrachos de poder, peor que todos los anteriores. Eran más útiles cuando eran oposición. Cuando les creímos que tenían corazón. Realmente les valemos madre.

@epigmenioibarra

¿Matar a una niña de 7 años? No podemos ni debemos tolerar este horror. El estado, la sociedad, el País entero debe unirse para impedir que las mujeres y las niñas sigan siendo asesinadas.

@martinezmau

Esta noche les pido a todos quienes me leen hacer una oración por #Fátima, la pequeña mexicana que fue encontrada brutalmente asesinada mientras @lopezobrador_ dice que los delincuentes merecen respeto.

@callodehacha

Maldita sea. Que puto coraje, estoy hasta la madre de esto.

@ChumelTorres

Verga ya que acabe esto por favor. Qué dolor y qué desesperanza se siente. Hagan algo #JusticiaParaFátima