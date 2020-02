Fue violada y embarazada por un sacerdote cuando tenía 10 años; él asegura que entre ellos existía “amor real”

20 años después de haber sido víctima de abusos, una mujer de 30 años destapó su historia, pero el religioso asegura que entre ellos existió una "relación consentida" por ella y su familia

Tras 20 años de mantenerse en silencio, una mujer originaria de Kennedy, una comunidad en Bogotá, Colombia, decidió contarle a todo el mundo la terrible experiencia que vivió a un lado de un sacerdote.

La mujer, que solo ha sido identificada como Paola, de 30 años, valientemente se paró frente al micrófono de un programa de la estación Radio Caracol, en donde afirmó que cuando tenía 10 años, fue violada por un sacerdote de la comunidad, lo cual dejó como consecuencia que resultara embarazada.

Luego de darse a conocer la noticia, el sacerdote de nombre Nelson William Montes Lizarazo, de 50 años, se puso en contacto con el periodista Juan Pablo Barrientos para contarle su versión de esta historia, asegurando que él nunca forzó a Paola, en ese entonces menor de edad, pues en verdad estaban enamorados y sostenían una relación consensuada.

“Yo tuve una relación con Paola, consentida, a pesar de la edad, consentida por ella, sus padres y sus hermanos. A raíz de esa relación de amor nació mi hijo. Uno cuando se enamora no tiene un calendario en el que piensa en la edad de la persona o de uno. Si uno se pone a mirar, hay estadísticas de varias relaciones consentidas entre un mayor y una menor de edad. Si la menor tiene el permiso de la mamá y el papá, las niñas se casaban. La familia de ella me buscaba y ella me buscaba”, confesó el cura.

Además, el sacerdote indicó que nunca tocó a Paola antes de que fuera menor de edad, para así evitarse problemas con la justicia, aunque ella asegura que sufrió de violaciones de su parte desde que tenía 10.

He aquí la confesión realizada por Montes Lizarazo: