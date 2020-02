Hija de José José revela que su segundo bebé es un varón

Así fue como Marysol Sosa reveló que espera al primer nieto varón del "Príncipe de la canción"

En el pasado mes de diciembre, Marysol Sosa informó con gran ilusión que ella y su esposo, Xavier Orozco, se encuentran a la espera de su segundo hijo.

En compañía de sus familiares y amigos más cercanos, la hija mayor de José José anunció en una entrevista con la revista TVNotas que el segundo bebé que espera es un varón.

Con cinco meses de embarazo y 38 años de edad, Marysol dijo estar feliz y agradecida con la vida por esta gran noticia, pues aunque ya presentía que se trataba de un niño, el momento en que se lo confirmaron la hizo muy feliz y narró cómo ha sido este amoroso proceso que está compartiendo con su esposo y Elenita, su primogénita.

“Pues este embarazo lo he sentido diferente al de Elena, desde el cambio físico, emocional, en mi pensar, en muchas cosas, y la panza es diferente. Muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer“.

La hija de Anel Noreña también compartió que desde que esperaban la llegada de su primera hija habían elegido el nombre de Patricio, por lo que ahora que están a la espera de un niño retomarán esta idea, pero será en combinación de otro nombre muy especial: “Ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer“.

Como era de esperarse, la noticia fue recibida con gran alegría por su hermano, “Pepe está feliz porque ya habrá un niñito“, mientras que su mamá se expresó así: “Amén, Señor, que venga sano y que todo salga bien”.