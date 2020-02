Carlos Reinoso confiesa que no quería llegar a América, sino jugar con Pelé

El 'Maetro' Reinoso contó la manera en que llegó a las Águilas

Hablar de Carlos Reinoso es hablar de uno de los jugadores más importantes en la historia del América. En los nueve años que estuvo con las Águilas, “El Maetro” anotó 95 goles y ganó dos Ligas 1970-71 y 1975-76, una Copa MX en 1973-74, un Campeón de Campeones en 1975-76, una Copa de Campeones de la Concacaf en 1977 y la Copa Interamericana en 1978.

A la fecha, Carlos Reinoso es una de las leyendas del América, pero estuvo muy cerca de no llegar al equipo y jugar al lado del mismísimo Rey Pelé. En una entrevista para Récord, El Maetro confesó que no quería jugar con las Águilas, sino llegar al Santos de Brasil, donde militaba Pelé, y contó cómo fue que los azulcremas lo compraron.

Carlos Reinoso reveló que sufrió los primeros meses que vivió con los colores azul y crema 😰🦅https://t.co/8hQYQ4IBrm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 19, 2020

“Yo ya había hablado con Edson (Arantes do Nascimento, Pelé), que es muy amigo mío, nos hicimos muy amigos en Chile y habíamos quedado que me iba a comprar Santos, pero de la noche a la mañana aparecen unos directivos del América que eran Panchito (Hernández), el señor Carmona y Pedro Portilla en las oficinas del Audax y me compran. En esa época en Chile no se podían meter dólares y el señor Carmona llevaba 20 mil dólares en su cinturón. Yo me iba a ir a Santos, jamás pensé jugar en América”, declaró Reinoso.

El ídolo del americanismo también habló sobre el clásico nacional de la Temporada 1970-71, partido donde le nació el amor por el América: “Hay un partido ante Chivas que cambia el rumbo, principalmente el mío, porque les metemos 5 con el Estadio Azteca lleno y ahí empieza mi romance con América cuando veo el Azteca lleno, sacaron pañuelos blancos, algo que jamás se me va a olvidar. Ahí nace el romance América-Reinoso. Ese día ante Chivas nace mi amor con América”.