“Es una falta de respeto que usaran mi número retirado”: Carlos Reinoso se disgusta con América

'El Maetro' considera que fue una falta de respeto que el América haya vuelto a usar su número 8

Durante nueve años, Carlos Reinoso vistió la playera del América y contribuyó para conseguir 6 campeonatos: dos Ligas 1970-71 y 1975-76, una Copa MX en 1973-74, un Campeón de Campeones en 1975-76, una Copa de Campeones de la Concacaf en 1977 y la Copa Interamericana en 1978.

Por esto y más, ‘El Maetro’ es considerado una de las leyendas del americanismo y en una época su mítico número 8 fue retirado del equipo en su honor, pero siete años después volvió a ser utilizado. En entrevista para Récord, Reinoso habló sobre aquel acontecimiento y confesó que le pareció una falta de respeto.

A Carlos Reinoso le dolió que no respetaran el retiro del '8' en Américahttps://t.co/UkbetBPXLf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 19, 2020

“Se me hizo un detalle muy malo cuando Don Guillermo sacó mi playera cuando me retiraron, Don Guillermo sacó el ‘8’, el número con el que yo jugaba y de repente, de la noche a la mañana apareció el ‘8’, eso sí se me hizo una falta de respeto, no a mí, a Don Guillermo Cañedo (ex presidente del América)”, contó el ídolo águila.

Pese a que en otras disciplinas como el básquetbol, béisbol o el futbol americano es muy común que se retiren los números de las figuras a manera de homenaje como en el caso de los Lakers de los Ángeles que retirarán los números 8 y 24 de Kobe Bryant, en el futbol soccer no es tan común que esto ocurra.