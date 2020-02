Manera fácil de tragar las píldoras

Es posible que necesites ciertos medicamentos para mantenerte saludable, pero el acto de tragarlos puede ser desagradable. Entre el 10 y el 40% de los adultos informan tener dificultad, según una revisión de 2018 en la revista Patient Preference and Adherence.

La ingestión de medicina en pastillas puede ser especialmente desafiante para los adultos mayores, dice Rosanne M. Leipzig, M.D., Ph.D., profesora de geriatría y medicina paliativa en la Escuela de Medicina Icahn en el Hospital Mount Sinai en New York. Eso probablemente se debe a “la gran cantidad de píldoras que están tomando, el hecho de que son más susceptibles a afecciones como la boca seca y la realidad de que los músculos en la parte posterior de la boca se debilitan naturalmente con el tiempo”, dice Leipzig.

Inclusive, la ansiedad por tener que tomar pastillas contribuye a la tensión muscular, que dificulta tomarlas.

Aquí hay 6 maneras para tomar tus medicamentos de forma más manejable.

1. Divide las pastillas

Consulta con tu farmacéutico antes de modificar cualquier medicamento, dice Jeannie Lee, Pharm.D., profesora clínica asociada de geriatría en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Arizona.

Algunas medicinas pierden su efectividad o se vuelven tóxicas cuando se cortan o se aplastan. Si obtienes la autorización, intenta usar un cortador de pastillas, disponible en la mayoría de las farmacias.

Para cortar una píldora, humedécela con unas gotas de agua, deja que se ablande durante 5 minutos, apriétala entre dos cucharas y luego mézclala con algo como puré de manzana o yogurt.

2. Trata la resequedad de la boca

Algunos medicamentos que toman los adultos mayores pueden empeorar la resequedad dela boca, según una revisión de 2018 de 52 estudios publicados en el Journal of the American Geriatrics Society.

Para ayudar a minimizar la boca seca, toma mucha agua y evita la cafeína. También puedes masticar chicle sin azúcar para estimular el flujo de saliva, dice Bri Palowitch, Pharm.D., de la American Society of Consultant Pharmacists (sociedad de farmacéuticos consultores). Ciertos enjuagues bucales, como Biotène Dry Mouth Oral Rinse and ACT Dry Mouth Mouthwash, también pueden ayudar.

Pregúntale a tu médico o farmacéutico si tus medicamentos actuales causan la sequedad en la boca y si hay alternativas.

3. Perfecciona tu técnica

Para una píldora difícil de tragar, trata de ponerla en tu lengua y luego cierra los labios alrededor de la abertura de una botella de agua. Usando un método de succión, traga un poco de agua y la píldora. Con una cápsula, trata de ponerla en tu lengua, toma un sorbo de agua, inclina la barbilla hacia el pecho y luego traga.

Según un estudio publicado en 2014 en la publicación Annals of Family Medicine, ambos métodos son más eficaces que simplemente tratar de tragar los medicamentos con un poco de agua.

También hay productos en el mercado, como tazas y popotes para tragar píldoras que imitan estas técnicas.

4. Usa diferentes líquidos

Tomar pastillas con agua tibia es mejor que con agua fría, dice Lee.

También puedes tomar líquido mas espeso, como jugos. (Ten en cuenta el contenido de azúcar y sal y las posibles interacciones entre los alimentos y los medicamentos). Ella sugiere que un espesante de venta libre como Thick-It también puede ayudar.

Otra opción es el puré de manzana, porque contiene pectina, una sustancia que la hace resbaladiza y puede ayudar a que una píldora se deslice por el esófago con mayor facilidad.

5. Trata otras maneras

Si realmente no puedes tomar una píldora, consulta con tu farmacéutico para ver si está disponible como una tableta que se desintegra o en forma líquida, recomienda Lee. Incluso si no está disponible comercialmente, una farmacia independiente local a menudo puede hacerte una versión líquida.

Las ayudas especiales como Pill Glide (un aerosol) y Medcoat (una capa) también pueden ayudar, aunque la investigación es limitada. Y el uso de estos productos puede ser costoso con el tiempo, dice Palowitch.

6. Reconsidera tu régimen

Una revisión anual de medicamentos, en la que consultas con el médico o farmacéutico para revisar todo lo que estás tomando, puede ayudarte a reducir la cantidad de píldoras que necesitas, así como también a marcar cualquiera que pueda estar causándote resequedad en la boca.

Si también tienes problemas para ingerir alimentos y bebidas, consulta a tu médico para descartar otros problemas, como acidez estomacal crónica, que podrían estar causando estos síntomas.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de febrero de 2020 del boletín Consumer Reports On Health.

