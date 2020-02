Mujer afrolatina y exdefensora pública quiere ser fiscal del condado de Los Ángeles

Ha trabajado en los tribunales estatales y federales; además, fue asesora del senador Richard Durbin en el Dream Act.

Rachel Rossi, una exdefensora pública afrolatina anda en campaña para ser fiscal del condado de Los Ángeles, convencida de que éste es el momento para tener un nuevo líder que defienda a los inmigrantes y a los afectados por el sistema de justicia.

“Necesitamos un fiscal que se le ponga enfrente al ICE (Servicio de Migración y Aduanas); y le diga, ésta es nuestra jurisdicción, no te metas; y que a Trump no le permita acosar a nuestra comunidad”.

De 36 años de edad, Rachel nació en Nueva York, pero creció en el Valle de San Gabriel, entre las ciudades de Claremont y Pomona. Es hija de los inmigrantes, Maximo Rossi de la República Dominicana, y Olympia Rossi de Grecia.

“Nunca pensé que iba a hacer campaña para fiscal del condado de Los Ángeles. Me veía con una vida dedicada a hacer una carrera como defensora pública”, dice.

Sin embargo, un grupo de amigos la animó para que se lanzara por la fiscalía como parte del movimiento de defensores públicos que buscan convertirse en fiscales en diferentes partes de la nación.

“Es muy inspirador ver a otros defensores públicos en campaña para ser fiscal”, enfatiza.

Rachel hizo una pausa en su carrera de casi ocho años como defensora pública en el condado de Los Ángeles y a nivel federal para postularse por la fiscalía.

Uno de los casos que más la ha impactado fue cuando defendió a un cliente indocumentado de 27 años, quien durante un concierto participó en una pelea por defender a su hermano.

“Le dieron un cargo por un delito mayor y lo deportaron a México. Él reingresó sin documentos y fue detenido, acusado de un delito federal mayor, lo que lo hacía deportable”, recuerda.

“Hice todo lo que pude para ayudarlo. Fuimos a juicio, pero perdimos. El muchacho fue enviado a prisión por seis años, y al terminar, será deportado a México. Ese día se lo llevaron esposado ante los gritos de su hija. Mi supervisor no pudo contener las lágrimas al ver la separación familiar”.

Basado en sus experiencias, dice que como fiscal, siempre buscaría en el caso de un inmigrante ver si se puede cambiar el cargo para que pueda permanecer al lado de su familia.

“La fiscal Lacy lo acusó de un delito mayor por una pelea sin tener idea de las implicaciones que eso tendría para su familia”, comenta. “Los fiscales solo ven un expediente, un caso, no el lado humano”.

Rachel admite que no la intimida enfrentarse en la campaña contra la titular del cargo Jackie Lacy. “Toda mi carrera he sido el underdog peleando contra el sistema, y ganando muchas veces. Siempre que me enfrento a un reto difícil, pienso en la gente por la que estoy peleando”.

Agrega que muchas comunidades están molestas con la actual fiscal. Uno de los clubes que más la han apoyado, New Frontier Democratic Club decidieron ya no hacerlo. “La comunidad quiere a alguien nuevo, fresco y diferente”.

Lo que a ella la hace diferente, confía, es ser la única candidata que no tiene una larga carrera en la política.

Su enfoque como fiscal en términos de migración, sería exigir al Sheriff que deje de transferir gente al ICE a menos que sea una ofensa muy seria.

“El nuevo Sheriff prometió mucho, pero solo ha reducido algunos delitos menores. Necesitamos ir más allá de eso para que la comunidad inmigrante sienta que ellos pueden reportar un crimen cuando son víctimas, y que confían en nosotros”.

También dice que la oficina del Fiscal necesita expertos en migración, que pueda aconsejar cuando alguien no merece ser deportado para quedarse con su familia.

“La fiscalía no tienen abogados de migración. Por lo tanto, no hay un entendimiento del tema”, opina.

Rachel cita el caso de una persona que se roba una caja de pañales en una tienda, quien no recibe ningún castigo. “En el caso de un inmigrante, por el mismo delito es mandado varios días a la cárcel y luego deportado, perdiendo a su familia. Eso no es una justicia equitativa. Vamos llegando a un acuerdo con la fiscalía para que los ayuden y nos los deporten”.

En el tema de los policías involucrados en delitos, observa que se necesita un fiscal que acepte que, si un policía viola la ley, debe ser castigado. “El fiscal acusa muy duro a ciertas comunidades, pero no a los policías. Necesitamos uno que tome los pasos para que la comunidad indocumentada tenga confianza en el sistema”.

Además, subraya que ya basta, de que alguien bajo libertad condicional se reporte con su oficial, solo para encontrarse con la sorpresa de que el ICE se lo vaya a llevar detenido.

Sobre su opositor George Gascón, la candidata dice que su preocupación es que no ha practicado en las cortes. “Viene de San Francisco, y muchas de las políticas que puso en marcha allá, acá no funcionan. Los Ángeles es más complicado. Necesitamos a alguien que entienda este condado”.

Rachael eliminaría las fianzas en efectivo, – el dinero que el sospechoso debe poner para ser liberado de la detención previo al juicio. El depósito será reembolsado, si se presenta a todas las citas en la corte.

“Es uno de los problemas más graves cuando estás en custodia porque si arrestan a alguien equivocadamente y va a la cárcel, se expone a la deportación. Tenemos que proteger la presunción de inocencia antes de ser encarcelado”, indica.

La primera ex defensora publica en postularse para fiscal, quien se considera una reformista, pide a los latinos que voten por ella basados en su trayectoria de trabajo.

“Es el momento de tener un nuevo fiscal que no sea del sistema, y que pare de estar poniendo a los inmigrantes en peligro de deportación por delitos muy menores”, menciona. “Si seguimos eligiendo el mismo tipo de fiscales, vamos a seguir con los mismos resultados”.

Rachel tiene el apoyo del activista en derechos laborales Victor Narro; organizaciones como Latinas Lead California, Latino Coalition de Los Ángeles, Black L.A. Young Democrats, Los Angeles African American Women’s PAC., entre otros. Es además simpatizante del candidato a la presidencia de EEUU, Bernie Sanders.