Miguel Ponce dio su versión tras agredir a un “chivahermano”

El jugador del 'rebaño' ofreció disculpas en Twitter

Luego del video que se hizo viral, en donde apareció el defensor de las Chivas, Miguel Ponce, empujando a un aficionado del Rebaño en su llegada a Tijuana, el futbolista del cuadro rojiblanco apareció en redes sociales para aclarar lo ocurrido.

Complicado arribo de @Chivas a Tijuana. Alboroto y euforia que acabó en un aficionado que agredió a Miguel Ponce y se generó un pequeño conato de bronca; no pasó a mayores. @CentralFOXMX pic.twitter.com/pE9QQQo9Dc — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 21, 2020

Ponce, escribió en su cuenta de Twitter: “Chivahermanos, sobre el video que circula en redes: lamento profundamente mi reacción a la provocación que recibí. Antes de lo que se muestra en el video recibí tres manotazos en el pecho mientras firmaba una playera y eso me llevó a reaccionar de esa forma cuando debí de mantener la calma. Ustedes son la base de Chivas y siempre me he dirigido a ustedes con humildad y respeto. Deseo que sigamos unidos”, señaló el futbolista.

Y es que no solo fue Ponce quien empujó al aficionado, sino que un miembro del staff de las Chivas lanzó un manotazo contra el mismo aficionado, y estuvo cerca de tirarle su celular. Hasta el momento, la directiva de las Chivas no se ha pronunciado al respecto y la cuenta de Twitter del equipo solo retuiteó el mensaje del jugador con el mensaje “Unión, humildad y respeto”.