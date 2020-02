“Siempre estaré disponible para la Selección”: Marco Fabián manda mensaje al ‘Tata’ Martino

Al jugador le ilusiona volver a ser convocado al Tricolor

Tras varias convocatorias en las que no ha sido requerido en la Selección Mexicana de Futbol, el nuevo jugador del Al-Sadd, Marco Fabián, le mandó un mensaje al técnico del Tricolor, Gerardo Martino, pues en el mes de marzo el cuadro nacional tendrá dos partidos amistosos contra Grecia y República Checa.

El ex mediocampista de las Chivas, que ya jugó los Mundiales de 2014 y 2018, externó su deseo de representar nuevamente a México.

“Claro que me lo imagino. Uno siempre se propone cosas y lo que manda es la cancha y cómo está el jugador. Al final el que esté en su mejor nivel va a jugar. Hoy me considero que estoy en una de las mejores edades del futbolista. A mis 30 años he vivido muchas cosas en mi carrera, dos Mundiales, Juegos Olímpicos, estoy en el momento en el que uno encuentra su mayor experiencia. Como siempre se lo he dicho al Tata Martino, mientras yo pueda ayudar a la Selección y pueda aportar algo, siempre voy a estar disponible y con ganas de representar a mi país y qué mejor que poder ser el anfitrión”, señaló Marco Fabián.

¡IMPERDIBLE!🗣️ 🇲🇽¿Levanta la mano para el Tricolor?

⚽️¿Qué opina del Chicharito?

🐐¿Regresará a Chivas? Platicamos EN EXCLUSIVA con @MarcoFabian_10, quien nos recibió pocos días después de llegar a Doha, su nuevo hogar🇶🇦 ENTREVISTA COMPLETA👉🏻👉🏻https://t.co/DqFxhiZxHa pic.twitter.com/LG9GWB5oTC — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 21, 2020

Asimismo, Fabián explicó los puntos positivos que ha tenido el ‘Tata’ Martino en su etapa como seleccionador de México, destacando la labor del técnico argentino.

“Muchas cosas positivas. La idea que le está poniendo al fútbol mexicano es una idea buena, solo hace falta que los jugadores lo acepten y lo agarren rápido. Tenemos la calidad en México con los jugadores jóvenes y los de experiencia para poder encontrar ese fútbol de intensidad, de presionar y de tener el mayor tiempo la posesión del balón y de poder atacar a los rivales”, puntualizó.

Apenas esta semana, Martino señaló que no existe diferencia entre los futbolistas que militan en la MLS o en el balompié de Europa, destacando que va a convocar a los jugadores que atraviesen mejor momento en sus equipos, por lo que Fabián podría ser considerado.